Bakan Kurum'dan çevre temizliği konusunda kısa film paylaşımı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından çevre bilincinin oluşturulması için hazırlanan Atma adlı kısa filmi resmî sosyal medya hesabından yayımladı. Filmde, "Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem ortak evimiz dünyamıza hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın" mesajları veriliyor.

Kısa filmde insanlar tarafından bilinçsizce doğaya atılan çeşitli atıkların çevreyi kirlettiği, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıkların geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiği anlatılıyor.

Atıklar nedeniyle doğamızın tehlikede olduğuna dikkat çekilen kısa filmin sonunda insanların el birliği içerisinde gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için duyarlı olmaları gerektiği de vurgulandı.