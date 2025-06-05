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Bakan Kurum'dan bayram mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Bayram Mesajı#DEPREM
Bakan Kurumdan bayram mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 22:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadan, yeni yuvalarına kavuştuklarını görmenin verdiği heyecanla, bayramımız mübarek, geleceğimiz aydın olsun." ifadelerini kullandı.

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Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın sona ermesi, adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesi dileklerini ileten Kurum, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi duasıyla, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın sona ermesi, adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesi dileğiyle, deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadan, yeni yuvalarına kavuştuklarını görmenin verdiği heyecanla, bayramımız mübarek, geleceğimiz aydın olsun."

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#Murat Kurum#Bayram Mesajı#DEPREM

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