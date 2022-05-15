Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımı

#Murat Kurum#Atatürk Havalimanı#Millet Bahçesi
Bakan Kurumdan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Atatürk Havalimanı'nda iş makineleri getirildi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Atatürk Havalimanı'nda iş makineleri getirildi.

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıkları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurumdan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımı

Haberin Devamı

Paylaşımında "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor." diyen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi paylaşımı
daha fazla video içinBakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi paylaşımı

Gözden Kaçmasın

Bakan Kurum: Ayder Yaylasında inşaatlarımız bitme aşamasında...Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nda inşaatlarımız bitme aşamasında...Haberi görüntüle

Bakan Kurum paylaşımında, "Tamamlandığında Dünya'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak" bilgisini verdi.

Bakan Kurumdan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımı

Murat Kurum, "Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak" dedi.

Kurum paylaşımını, "İstanbul 85 milyonun bahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.

Bakan Kurumdan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımı

Haberin Devamı

Öte yanda, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Atatürk Havalimanı#Millet Bahçesi

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık