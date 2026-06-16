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Bakan Kurum’dan Ankara Saraçoğlu Mahallesi paylaşımı: Başkentimize çok yakışmadı mı?

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#Çevre Ve Şehircilik#Ankara Yenileme#Saraçoğlu Mahallesi
Bakan Kurum’dan Ankara Saraçoğlu Mahallesi paylaşımı: Başkentimize çok yakışmadı mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 19:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yenilenen Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'nden görüntüler paylaştı.

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Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçoğlu Mahallesi'nde vakit geçiren vatandaşların görüntülerine yer verdi.

Kurum, "Saraçoğlu Mahallesi başkentimize çok yakışmadı mı?" ifadesini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen Muhammed Ak, Saraçoğlu'nun hem tarihi dokusunu hem de mekanlarını çok beğendiklerini belirterek, "Nişanlımla ilk burada tanıştık. O yüzden burası bizim için ayrıca çok önemli." ifadesini kullandı.

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Murat Balıkçı da başarılı bir restorasyon yürütüldüğünü aktararak, "Burada insan nefes alıyor. Gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Herkese tavsiye ederim, çok güzel olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül İraz ise Saraçoğlu Mahallesi'ni keşfettikten sonra sık sık buraya geldiklerini ve bölgeden memnun olduklarını kaydetti.

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Emlak Konut GYO'da mimar olan Cansu Keleş de projeyi yaparken mevcut binaların tarihi dokusunun korunduğunu belirterek, "Emlak Konut eliyle Saraçoğlu Mahallesi'ni restore edip, tekrar topluma geniş bir rekreasyon alanı olarak sunduk." dedi.

 

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#Çevre Ve Şehircilik#Ankara Yenileme#Saraçoğlu Mahallesi

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