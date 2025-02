Bakan Kurum’dan acil kentsel dönüşüm çağrısı

Haberin Devamı

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ: “Ege’deki depremler, Santorini Adası’nın 6.5 kilometre kuzeydoğusunda bir volkanının olduğu bölgede yoğunlaşıyor. Bizim için önemli olan hem kendiliğinden yıkılan binaların hem de bu durmayan sarsıntıların verdiği mesajdır. Bu mesaj da açıktır. Her iki hadise depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu, ne kadar büyük bir milli güvenlik meselesi olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir.

MİLYONLARCA KONUT RİSKLİ: İstanbul’daki 7.5 milyon konut ve işyerinin 1.5 milyonu yüksek risk altında. Ne yazık ki milyonlarca İstanbullu, her an yıkılacak 600 bin evde oturuyor. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasındaki konutlarla beraber şu anda İstanbul genelinde 193 bin ev ve işyerinin dönüşümüne devam ediyoruz. Deprem her an olabilir. Buna hazır olmak zorundayız. Riskli evlerimizi yeniden yapmak durumundayız. Kentsel dönüşümden sorumlu olan belediyelerden de artık diğer tüm gündemleri, tüm gereksiz tartışmaları bırakmalarını istiyoruz.”