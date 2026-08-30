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Bakan Kurum'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#30 Ağustos Zafer Bayramı#Çevre Bakanı Murat Kurum#Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Bakan Kurumdan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 07:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adı olduğunu belirtti.

Kurum mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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#30 Ağustos Zafer Bayramı#Çevre Bakanı Murat Kurum#Gazi Mustafa Kemal Atatürk

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