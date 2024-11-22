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Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz

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#Murat Kurum#Deprem#Konut
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 19:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes'i makamında ağırladı. Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen'in de katıldığı görüşmede, 2 ülke arasındaki iş birliği konuları ve Türkiye'nin 2026 yılında gerçekleşecek COP31 başkanlığına adaylığı ele alındı. Malta'ya 6 Şubat depremleri sonrası gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz

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'Kentsel Dönüşüm Seferberliği' kapsamında 12 yılda yaklaşık 2 milyon bağımsız bölümde yaşayan 8 milyonu aşkın kişinin güvenli konutlara kavuştuğunu belirten Kurum, çalışmalar kapsamında yaklaşık 2,3 milyon yeni bağımsız bölümün inşa edildiğini, 400 bin bağımsız bölümün de dönüşüm sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz

Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan 'Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği' kapsamında ise 21 yılda yaklaşık 1,5 milyon konutun teslim edildiğini dile getirdi. Galdes'in, depremde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaptığı ziyarete değinen Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin planlı kentleşme çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaştı.

Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz

'İNSANLAR KISA SÜREDE EVLERİNE TAŞINMIŞ'

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes ise Türkiye'de çok iyi ağırlandığını belirterek Bakan Kurum'u ülkesine davet etti. Galdes, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarından bahsederek, "Gaziantep'e gittik, evler bitmiş. Türkiye hükümeti sayesinde insanlar kısa sürede evlerine taşınmış. Yeni evlerin daha iyi bir yaşam kalitesi sunduğunu gördüm" dedi.

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#Murat Kurum#Deprem#Konut

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