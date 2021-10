Bakan Kurum: Yeşil kalkınma devrimi en iyi şekilde değerlendireceğiz

Haberin Devamı

Kurum, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan millet bahçesindeki ilk fidanların toprakla buluşması dolayısıyla düzenlenen programdaki konuşmasında, AK Parti'nin her zaman destekçisi olan ilçedeki vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini gönderdiğini söyledi. Şehirlere kazandırdıkları yeşil yatırımlara bir yenisini daha eklemenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kurum, daha önce açıkladıkları “81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi” hedefiyle kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istediklerini söyledi.



İklim dostu ve çevreye saygılı şehirler kurmayı amaçladıklarını dile getiren Kurum, "Sultanbeyli'nin, İstanbulumuz'un yeşil dönüşümü için böyle bir önemli adımı atmış oluyoruz ve açıkçası bu anlamda da biz mutluyuz. 'Yeşil kalkınma' diyoruz, 'sürdürülebilir kalkınma' diyoruz ve inşallah bu projelerimiz İstanbulumuz'a, burada yaşayan vatandaşlarımıza değer katacaktır. İnşallah onlar burada huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşayacaktır." diye konuştu.



"İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE EDİYORUZ"



Bakan Kurum, dünyanın iklim krizinin olumsuz etkileriyle uğraştığını, bu krizin hiçbir ülkeyi, şehri, vatandaşı, siyasi görüşü ve inancı ayırt etmediğini söyledi.



Türkiye'nin de küresel iklim değişikliğinin yol açtığı orman yangınları, seller, depremler gibi doğal afetler başta olmak üzere insan yaşamını tehdit eden birçok afetle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Bakan Kurum, afet yaşayan yerdeki vatandaşların acılarını sarmak için günlerce bölgelerde kaldıklarını ve şehirlerin eski haline gelmesi için hep çalıştıklarını kaydetti.



Çalışmaların şehirlerde sürdüğünü söyleyen Kurum, şöyle devam etti:



"Bu çerçeveden bakarsanız hemen her şehrimizde sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşüm projelerinden, sıfır atık projelerine, yine atıkların dönüştürülmesi, toplanması bunların geri kazanılması projesinden iklim değişikliği, ekolojik koridorların oluşturulmasına kadar.. Net sıfır emisyon hedefini Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya ilan ettiler. Net sıfır emisyonu yakalayabilmemiz için, havamızın daha temiz olabilmesi için işte yutak alanlar dediğimiz yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı, denizlerimizi korumak zorundayız. İşte bu güzel yavrularımıza, daha güzel bir gelecek bırakmak adına biz de iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz ve ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Bu millet bahçelerimiz de ekolojik koridorlarımızın önemli bir parçasıdır."



“HEDEF, YEŞİL KALKINMA DEVRİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK"



İstanbul'un 39 ilçesinde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kurum, 68 riskli alanda bulunan 35 bin binadaki 117 bin konutun güvenli bir şekilde afetlere dayanıklı, sağlıklı, enerji verimi olan iklim dostu konutlara dönüşümünün sürdüğünü söyledi.



Kurum, özellikle Fikirtepe'de yıllardır çözülemeyen dönüşümü sorun olmaktan çıkardıklarını ve yüzlerce yeni yuvanın teslimlerini de gerçekleştirdiklerini vurguladı.



Kentsel dönüşümlerin aynı zamanda şehirleri iklim dostu, yeşile dönüştürme çalışması olarak da görülmesi gerektiğine değinen Kurum, "İnşallah 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini yakalayacağız. Yakalamak için tüm sektörlerimizle bir koordinasyon içerisinde bunu yürüteceğiz. Bu koordinasyonun içinde belediyelerimiz bu işin önemli bir aktörüdür, parçasıdır, vatandaşımız keza aynı şekilde. Bundan 50-60 yıl geriye gittiğimizde ülkemiz 1950'lerdeki sanayileşme devrimini kaçırmış, teknolojik devrimi de kısmen kaçırmış. İnşallah yeşil kalkınma devrimini en iyi şekilde değerlendirecek ve bu noktada lider ülke olacaktır." diye konuştu.



“TÜRKİYE, YENİLEBİLİR ENERJİYİ ETKİN KULLANIYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık hareketini yeşil kalkınma ve ekonomisine uyumlu bir proje olarak gördüklerini belirten Kurum, “al-kullan-at” değil, “al-kullan-dönüştür-geri kazan” olarak hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Bu şekilde döngüsel ekonomi ve milli ekonomin daha da güçleneceğini ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Milli kalkınma hamlemizin sürdürülebilirliği için tüm alanlarda, sektörlerde yenilenebilir enerji çok önemli ve biz de bunu çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Yani şundan emin olabilirsiniz ki ülkemiz, Türkiye'miz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınma sürecinden en iyi şekilde istifade edecek ülkeler arasında. Yenilenebilir enerjide Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 12'nci ülkesiyiz. Bu anlamda da yatırımlarımız devam ediyor, üretimden tarıma, sanayiye, turizme, her alanda bizi küresel rekabette daha üst sıralara taşıyacak inşallah adımlarımızı atıyoruz."



AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in de konuşma yaptığı programda, TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da ülke genelindeki millet bahçeleriyle ilgili bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve öğrenciler, 67 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve içerisinde millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor sahaları, mescit, sosyal tesisler ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı bölümlerin yer alacağı millet bahçesinin ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.