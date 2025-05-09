Bakan Kurum yerel yöneticilerle buluştu... İstanbul’da 600 bin konut acil dönüşmeli

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Dönüşüm Toplantısı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. İstanbul’un Türkiye’nin kalbi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: “2025 yılı itibarıyla İstanbul’da 8 milyon 70 bin ev ve işyerimiz var. Bunun 3 milyon 393 bini 2000 yılı ve öncesinde yapılmış. 2000 yılındaki bina stokuna baktığımızda kentin tamamı riskliyken, yaptığımız düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla, bugün İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumda. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var.



450 MİLYAR TL YATIRIM

Cumhurbaşkanı’mızın kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı 2012’den bugüne, tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şehrimizin 39 ilçesine yayılan 208 bin 915 konut ve iş yerimizi dönüştürüyoruz. Şu ana kadar İstanbul’a depreme hazırlık başlığında sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 450 milyar lira yatırım yaptık. Ayrıca İstanbul’un dönüşümünü çok daha kolay hale getirmek için, ‘Yarısı Bizden’ kampanyamızı başlattık. Kredi ve hibe desteğini artırarak, toplam destek miktarımızı, 1 milyon 500 binden, 1 milyon 875 bine çıkardık. İstanbul’da 62 bin konutumuzun ‘Yarısı Bizden’ kapsamında dönüşüm sürecini başlattık ve 21 bin ev ile iş yerinin dönüşümüne süratle devam ediyoruz.”

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DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONU

Devletimiz tüm imkânlarıyla, İstanbul’un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti bekliyoruz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda, politika yapılamaz. Bu mesele, propaganda malzemesi olarak kullanılamaz.

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HERKES OMUZ VERMELİ



İstanbul’un dönüşümü meselesi sadece iktidarın, ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir, olmamalıdır. Bu meseleye, tüm siyasi partilerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, medyamız, üniversitelerimiz yani tüm toplumsal kesimler el uzatmalı, omuz vermeli. Gelin, parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi başaralım, tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak, burada da tek vücut olalım.

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BELEDİYE BAŞKANLARINA: KAPIMIZ SİZLERE ARDINA KADAR AÇIK

Dün İstanbul Valiliği’nde, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelen Murat Kurum, tüm ilçe belediye başkanlarıyla tek tek tokalaşıp, kendilerine teşekkür etti. Kurum, toplantının basına kapalı kısmına geçmeden önce yaptığı konuşmada belediye başkanlarına seslendi ve “İstanbul güvenli bir şekilde güçlenirse Türkiye güçlenir, Allah korusun, aksi bir durumda Türkiye geri dönüşü olmayan bir zarar görür. Milletimizin önünde söz veriyorum, İstanbul’un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz, telefonum da bakanlığımızın kapıları da sizlere ardına kadar açıktır. Lütfen bizi arayın, sorun, önerin, destek isteyin ve destek verin” çağrısında bulundu.