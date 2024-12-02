Bakan Kurum: Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlayacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Bakanlar Diyaloğu Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, çölleşme ve kuraklıkla mücadelede küresel iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Bakan Kurum, "Bugüne kadar yapılan çalışmaları özellikle de Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryasının 'entegre kuraklık yönetimi' konusunda ülkelere verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. En son Cenevre’de düzenlenen 'Kuraklığa Dayanıklılık+10' başlıklı ulusal kuraklık politikaları ile ilgili toplantıların sonuçlarını önemsiyoruz. Bu çıktıların Riyad’daki müzakerelere de ışık tutacağına inanıyoruz' diye konuştu.

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'KURAKLIKTAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDAYIZ'

Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz hem coğrafi konumu hem de iklim değişikliğinden dolayı kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durum kuraklık direncinin sağlanmasında, risk yönetimini merkeze alan proaktif kuraklık yönetimi anlayışını daha da önemli hale getirmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla meteorolojik kuraklık durumunu anlık olarak izliyor, kamuoyuyla paylaşıyor ve muhtemel risklere karşı tedbirler alıyoruz. Yine tüm havzalarımızda sektörel kırılganlıkları dikkate alarak kuraklık yönetim planlarımızı hazırlıyoruz. Bu süreçte katılımcı bir yaklaşımla, bilim insanlarının, kuraklıktan etkilenen tüm sektör temsilcilerinin ve halkımızın katkılarını alıyoruz."

'YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANLARIMIZI HAZIRLAYACAĞIZ'

Türkiye’nin 2024-2030 yıllarını öngören 'Ulusal Çölleşmeyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı' ile 'İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nı revize ettiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Bu planların ikinci aşaması olarak tüm illerimiz düzeyinde 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarını' hazırlayacağız. Ayrıca yutak alanlarımızı artırmak amacıyla havza bazlı çölleşme eylem planlarımızı yapmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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'TÜRKİYE ETKİN KATILIM SAĞLIYOR'

"Planlama ve koordinasyonun çölleşme ile mücadelede ne kadar hayati önemde olduğunun farkındayız" diyen Bakan Kurum, "Ancak biliyoruz ki kuraklığa karşı dayanıklılık, ulusal çabaların ötesinde, bölgesel ve küresel iş birliğini gerektiriyor" mesajını verdi. Türkiye’nin insanlığın geleceğini ilgilendiren bu toplantılarda deneyimini paylaştığını da vurgulayan Kurum, "Türkiye olarak yüksek bir duyarlılıkla her zaman insanlığın geleceğini ilgilendiren bu toplantılara etkin bir katılım sağlıyor ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Afrika’da, Orta Asya’da ve diğer bölgelerde arazi restorasyonu faaliyetlerine ve kapasite geliştirme çalışmalarına verdiğimiz destek bunun bir göstergesidir" diye konuştu. yanıtladı.