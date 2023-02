Bakan Kurum: Yer seçimi yapılan alanlarda, ilk konutların sözleşmelerini imzaladık

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği kentlerden bir olan Kilis'te temaslarda bulundu. Kilis Valiliğinde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, deprem bölgesindeki her yerde, 7 bin 350 uzman personelin çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, şu ana kadar toplam 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 bin binanın incelendiğini aktardı.



İncelemeler neticesinde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettiklerini anlatan Kurum, Kilis'te ise 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini kaydetti.



’ARTIK YENİDEN İNŞA VE İHYA DÖNEMİNDEYİZ’



Depremin 17’nci günü olduğunu kaydeden Kurum, "Depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerimizden birisi de Kilis’imiz oldu. Devletimiz ilk dakika itibariyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber deprem bölgesinde, bir seferberlik şuuruyla kardeşlerimiz için çalışıyor. Biz de; depremin ilk anından itibaren Gaziantep'teydik. Gaziantep'teki arama- kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarımızdan sonra gittiğimiz her bölgede hem hasar tespit çalışmalarını inceledik hem de yeni konutlarımızın inşa edileceği yerleri belirledik. Artık yeniden inşa ve ihya dönemindeyiz. Ülke ve millet olarak depremin yaralarını en doğru şekilde sarıyoruz. Devletimiz hasar tespit, insani yardım, geçici barınma alanlarının inşası ve yeni konutların inşası noktasında 11 ilimizde çalışmalarını en hızlı şekilde yürütüyor. Deprem bölgesindeki her yerde, 7 bin 350 uzman personelimiz harıl harıl çalışıyor. Şu ana kadar toplam 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 bin binayı inceledik. 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Kilisimizde de 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Hasar tespit noktasında şunu da ifade etmek isterim. 6.4lük depremden sonra Antakya Defne ve Samandağ'da bugüne kadar incelenmiş olan; 43 bin 624 bina ve 125 bin 187 bağımsız bölümden oluşan; orta hasarlı- az hasarlı- hasarsız tüm yapıları tekrar inceleyeceğiz. Yine diğer bölgelerden talep oldukça oralarda da tekrar tespit yapacağız" dedi.



YENİ AFET KONUTLARI



Yeni konutlar ile ilgili çalışmaların da hız kazandığını belirten Bakan Kurum, 2 ay içerisinde, 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere toplam 270 bin vatandaşı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarına başlayacaklarını aktardı. İlerleyen günlerde diğer konutlar ile ilgili müjdeleri de paylaşacaklarını ifade eden Kurum, "Bir yandan tespitler devam ederken, tabii bir yandan da biz, konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlamış durumdayız. Bugün yeni yuvalarımızın inşası noktasında çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin önde gelen inşaat malzeme sektörü temsilcileriyle ve dernekleriyle bir araya geldik. Orada kendilerine de ifade ettim. Tüm yapı sektörümüzle el ele verip, bu zorlu süreci milletimizin lehine en doğru şekilde yöneteceğiz. Sektörümüz de bu konuda sorumluluk alacak. Bu iradeyi de sektör temsilcilerimiz toplantıda ortaya koydular. Biz hep birlikte hareket etmek zorundayız. Milletimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Çünkü depremzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak hepimizin üzerine vazifedir. Bu kararlılığı da hep birlikte ortaya koyduk. Aksi bir durumu hep birlikte takip edeceğiz ve asla fiyat artışlarına izin vermeyeceğiz. Bugün de Adana Sarıçamda 590, Gaziantep'te 600, Hatay Altınözü'nde 364, Kahramanmaraş Afşin'de 501, Pazarcık'ta 518, Şanlıurfa Birecik'te 534 olmak üzere, 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik" diye konuştu.



"Dün Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi de köy evleri noktasında verdiler" diyen Kurum, "Şehir merkezlerimizi nasıl 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracaksak, köylerimizi de bu süreçte ayağa kaldıracağız. Bu kapsamda ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002 olmak üzere toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. 2 ay içerisinde, 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere toplam 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarımıza başlıyoruz. İlerleyen günlerde diğer konutlarımızla ilgili müjdeleri de milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



SÖZLEŞME İMZALANDI



Bakan Kurum, 200 bin konutun, tüm mikro- bölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladıklarını ifade ederek, yer seçimini yapılan alanlarda ilk konutların sözleşmelerini imzaladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dün, Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Bakanlık olarak; 200 bin konutumuzun, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladığımız ve buna göre yer seçimini yaptığımız alanlarda, ilk konutlarımızın sözleşmelerimizi imzaladık. Bu kapsamda; Gaziantep Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Adıyaman Kâhta'da 297, Kilis Merkezde 645 olmak üzere toplam 1797 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzaladık, inşa sürecine başladık. Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Eşya, taşınma, kira yardımı gibi tüm yardımları yapacağız. Konteyner kentlerde kalmak isteyen vatandaşlarımız için de altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Maddi- manevi vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını devletimizin tüm imkanlarıyla karşılayacağız."