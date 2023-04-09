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Bakan Kurum'dan adaylık mesajı: Yeniden herkesin İstanbul'u için çalışmaya hazırız!

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#Murat Kurum#Seçim#İstanbul
Bakan Kurumdan adaylık mesajı: Yeniden herkesin İstanbulu için çalışmaya hazırız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 17:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti İstanbul Milletvekilliği için adaylığını açıkladı. Adaylığını resmî sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyuran Bakan Kurum, “İstanbul, hepimizin hikâyesi! Ve bu hikâye durmayacak! Herkesin İstanbul'u için çok çalışmaya, mücadele etmeye hazırız! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri, milletimizin desteğiyle; AK Parti İstanbul Milletvekili olarak baş tâcımız İstanbul'umuza hizmet edeceğiz.” dedi.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti İstanbul Milletvekilliğine adaylığını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye, Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktasına doğru ilerliyor. 85 milyon Büyük Türkiye ailesi olarak; tam 35 gün sonra, bir demokrasi bayramını daha kutlayacak; Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandık başına gideceğiz.” dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçiminde de rekor oyla kazanacağını vurgulayarak, “AK Parti'miz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023 seçimlerini de yine rekor oylarla, eşsiz bir başarıyla sonuçlandıracaktır. Biz de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde; Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle; AK Parti İstanbul Milletvekili olarak, medeniyetimizin, insanlığın ufuk şehri İstanbul'umuza hizmet edeceğiz. Hepimizin, herkesin ve eserlerin İstanbul'una yeniden kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız. Hepimizin İstanbul’unda herkesin yuvası depremlere karşı dirençli hale getirilecek, 16 milyonun tamamının yuvaları güvenli, sağlıklı, konforlu ve güzel olacak.” diye konuştu.

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‘YENİDEN HERKESİN İSTANBUL'U’ İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ!”

Bakan Kurum, İstanbul’un hak ettiği yeşil ve mavi vizyona AK Parti'yle yeniden kavuşacağını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi bu şerefli vazifeye layık gördüğü için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'mizin tüm kurul ve komisyonlarına çok teşekkür ediyorum. İstanbul, hepimizin hikâyesi! Ve bu hikâye durmayacak! ‘Yeniden Herkesin İstanbul'u’ için çalışmaya, hazırız! ‘Yeniden, Eserlerin İstanbul'u’ için koşmaya, hazırız! ‘Yeniden, Herkesin İstanbul'u’ için mücadele etmeye, hazırız!” şeklinde konuştu.

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