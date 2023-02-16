Bakan Kurum yeni imar çalışmalarını açıkladı: Kat yükseklikleri kısıtlanacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın ardından bugün de Malatya’da havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Malatya merkezde koordinasyon toplantısına katılan Bakan Kurum, ardından Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerindeki durumu helikopterle havadan denetledi. Doğanşehir’de düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile ortak basın açıklamasında bulundu.

Afetin ilk anından beri Gaziantep’te bulunduklarını ifade eden Bakan Kurum, koordinesini yürüttüğü Gaziantep’teki arama-kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından depremden etkilenen 10 ili, hasar tespit çalışmalarını takip etmek ve yeni yerleşim yerleriyle ilgili istişarede bulunmak için ziyaret edeceğini belirtti.

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“YENİ YERLEŞİM ALANLARINA İLİŞKİN TESPİTLERİMİZİ YAPTIK”

Bakan Kurum ziyaret ettiği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da ilgili birimlerle yeni yerleşim yerleri için istişare edip jeolojik etütleri başlattıklarını ifade ederek, “Hatay'ımızda detaylı bir şekilde, sivil toplum örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, sanayicilerimizle yeni yerleşim alanlarımızla ilgili istişare yaptık ve alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etütleri başlattık. Ardından Kahramanmaraş'ımıza gittik. Merkez ve Elbistan'da yeni yapılacak alanlara ilişkin çalışmaları, hasar tespitlerin sürecini takip etmek üzere ziyarette bulunduk. Ardından Adıyaman'da merkezde, Kahta ve Gölbaşı ilçemizde incelemelerde bulunduk. ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Malatya’nın deprem acısını daha öncede yaşamış bir şehir olduğunu hatırlatarak, “Biz burada, bir önceki depremde de yine Malatyalı kardeşlerimizle beraberdik. Onların acılarını o depremde de birlikte paylaştık. Hep birlikte yaşadık. Hep birlikte de yaralarını sardık. Yeni yuvalarını bir yıl içerisinde vereceğimizi ifade etmiştik. Sağlam, güvenli yaklaşık 10 bin konutu merkezde, Doğanyol'da, Kale'de, Pötürge'de depremden hasar görmüş tüm il ve ilçe merkezlerinde konutlarımızı yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem bu bölgeyi de vurdu. Yapmış olduğumuz konutlarda vatandaşlarımız sağlam, güvenli bir şekilde şu an duruyorlar. Yaşamaya başladılar. Aynı anlayışla depremde de seferberlik ruhuyla bütün bakanlıklarımız, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yönetimlerimizle hep birlikte aynı seferberlik ruhuyla ilk andan itibaren yapmış olduğumuz çalışmaları aynı azimle, aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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“ONLARA SÖZ VERDİĞİMİZ KONUTLARI EN KISA ZAMANDA YERLEŞTİRECEĞİZ”

Bakan Kurum, devletin tüm kurumlarıyla organize olarak çalışarak süreci takip ettiklerini aktararak, “Bu zor günleri de inşallah devletimiz, milletimiz el ele aşacağız. Ben bir kez daha bu afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabi şunu da ifade etmek gerekirse devletimiz, milletimiz el ele bir seferberlik ruhuyla ilk andan itibaren çalışmaktadır. Bu manada devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Malatya'dadır, Gaziantep'tedir, Adıyaman'dadır, Hatay'dadır, depremin hissedildiği 11 ilimizdedir. İnşallah aynı anlayışla 7 gün, 24 saat esasıyla çalışacağız. Vatandaşımızı aç da açıkta bırakmadan, onlara söz verdiğimiz konutlara en kısa zamanda yerleştireceğiz. Konutlarımızı yapmak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış olacağız.” dedi.

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“TÜM İLLERİMİZDE 577 BİN 689 BİNA İNCELENDİ”

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgiler de vererek, “Bir taraftan geçici barınma alanlarını, konteyner alanlarının kurulum sürecini yürütüyoruz. Diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını sahada bulunan 7 bin 328 uzmanımızla 10 şehrimizde aynı anda sürdürüyoruz. Malatya'da hasar tespit çalışmaları, diğer illerde olduğu gibi devam ediyor. Şu ana kadar havadan, karadan ve şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yapılan çalışmalara göre tüm illerimizde 577 bin 689 bina incelendi. Yani bu 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık. Bu da yaklaşık 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor. Malatya'mızda da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194 bin 885 bağımsız bölümden oluşan yine 39 bin 311 binanın tespitini yaptık. 48 bin 622 bağımsız bölüm acil yıkılacak ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. Malatya'da 10 bin 233 bina 194 bin 885 bağımsız birimin bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi.” şeklinde konuştu.

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'TOKİ ELİYLE YAPILAN KONUTLARIMIZ SAPASAĞLAM AYAKTADIR'

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapılan konutların depreme karşı dayanıklı kaldığını vurgulayarak, “TOKİ'yle bugüne kadar 1 milyon 180 bin konut ürettik. 81 şehrimizde de konutlarımızın hepsi sapasağlam ayaktadır. İki depremi hamdolsun hasarsız bir şekilde, muhakkak kısmi çizikler fizikler olarak sıva çatlakları var. Hasarsız birçok binamız var.1 milyon 180 bin konutumuz dimdik, sapasağlam ayaktadır. 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümü, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ve liderliğinde yapılmıştır. Gerek kentsel dönüşümle, gerekse sosyal konutlarla, gerekse vatandaşımızla birlikte yaptığımız inşa süreçleriyle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarla bugüne kadar tam 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış durumdayız. Şu anda da aynı konutları yaptık. Nasıl bu depremlerde sağlam durduysa, aynı anlayışta 10 ilimizde eş zamanı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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'AYRINTILI JEOLOJİK ETÜT YAPARAK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Kurum, çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalarla yeni yerleşim yerleri için zemin açısında en sağlam alanlar üzerinde istişare ettiklerini aktardı. 11 ilde eş zamanlı olarak süreci yürüttüklerini aktaran Bakan Kurum, “Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına ilişkin mikro-bölgeleme etüt raporuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu felaketle birlikte hem mevcut mikro-bölgeleme çalışmaları, buna ilave yeni zemin etütleriyle birlikte jeoloji uzmanları, jeofizik uzmanlarımızda birlikte bu depremle oluşan kırıkları da hesap ederek seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüt yaparak bugün bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir.

KAT YÜKSEKLİKLERİ KISITLANACAK

Bakan Kurum, depremin ağır hasar bıraktığı il ve ilçe merkezlerinde belediyelerle uyum içerisinde ayrıntılı etütler yapıldığını ifade ederek, “Gerekli kısıtlamaları, kat yükseklikleri içerecek çalışmaları da yürütüyoruz. Bir taraftan rezerv konuttaki alanlara ilişkin, diğer taraftan da eski yerleşim yerlerindeki sorunları ve problemleri ayrıntılı bir şekilde incelemek suretiyle yeni imar planlarının hazırlığını yürütüyoruz. Bu süreçte yeni ilave düzenlemeleri de içeren kat yüksekliklerini de kısıtlayacak yerleşim alanlarına yine kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını da Bakanlığımız, belediyelerimizle birlikte yürütülmektedir. Bugün yıkılmış binalara baktığımızda da aslında sahada net bir şekilde fay hatlarına olan mesafelerinin kısmen dikkate alınmadığı, sıvılaşması sebebiyle binaların yan yattığı veya yıkıldığı, yine zemin kalitesinin de düşük olduğu yerlerde yıkımın daha fazla olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. İnşallah biz tüm Türkiye’de 10 ilimizde sürdürdüğümüz gibi mikro-bölgeleme ekip raporu, jeolojik etüt raporunu, ayrıntılı zemin etüt raporlarını hazırlıyoruz. Nasıl 1 milyon 180 bin konutumuz ayakta durduysa, orada nasıl bir anlayışla çalışma yaptıysak, yeni konularımızla ilgili de bu bütüncül anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI

Bakan Kurum, deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri biten binalarda enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerine başlanıldığı kaydederek, “Arama-kurtarma faaliyetleri biten binaların yıkıklarını, enkazlarını da şehrin çeperinde belirlediğimiz alanlara taşıyoruz. Burada da çevreye zarar vermeyecek anlayışla tedbirlerimizi alarak, yerinde tüm malzemelerin dönüşümünü, kuracağımız konkasörlerle birlikte de çıkacak malzemeleri alt yapıda kullanmak üzere belediyelerimize tahsisleri gerçekleştireceğiz. Köylerimizi yine içme suyu,kanalizasyon, yağmur suyu alt yapılarında bu enkazları kullanacağız ki, bundan sonraki süreçte çevreye herhangi bir zarar vermesin. Burada asbestli demirlerle alakalı olarak demirlerimizi ayrıştıracağız. Demir dışında da, geri dönüşme gidebilecek ne varsa burada büyük bir titizlikle sürecimizi yöneteceğiz ve 10 ilimizde de bu sürece ilişkin çalışmaları yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremzede vatandaşlara ödenecek taşınma, kira ve eşya yardımları ile ilgili de şu ifadelere yer verdi;

“Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladırlar; evlerimizi inşa edene kadar da vatandaşlarımıza taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımı olmak üzere yeni evleri yapılana kadar verilecektir. Kira yardımı alacak vatandaşlarımız kira yardımı, konteynerde kalmak isteyen vatandaşlarımız da geçici barınma alanlarında konteyner kentlerde barınacaktır. Konteyner kentlerde de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. Biz afetin ilk anında nasıl burada bir-beraber olduysak, vatandaşımızla el ele, gönül gönüle çalıştıysak, yeni konutlarımızı teslim edene kadar devletimizin tüm imkânlarıyla birlikte maddi-manevi vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İşte dün tüm Türkiye burada yavrularımızın kumbaralarından çıkan birikimlerini nasıl bağışladığını, emekli amcamızın, emekli teyzemizin maaşını nasıl verdiğini, belki bir evi olan vatandaşımızın bu afet bölgesine o evini nasıl bağışladığını hep birlikte gördük, izledik. Hepimiz duygulandık. Biz necip bir milletiz, güçlü bir milletiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu iradeyi ortaya koymak suretiyle nasıl 20 yılda koyduysak, her depremde, afette koyduysak, bu depremde de koyacağız ve vatandaşlarımıza konutlarımızı, evlerimizi sağlam, güvenli bir şekilde teslim edeceğiz.”