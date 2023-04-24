Bakan Kurum: Yatırımcıyı tehdit eden bir Kılıçdaroğlu var

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Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen program kapsamında çeşitli sektörlerden iş insanları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum ile bir araya geldi. İş dünyasının masaya yatırıldığı buluşma ile iş insanları, gelecek projelerden günümüz çalışmalarına kadar birçok konuda tartışma imkânı buldu. Programa Bakan Kurum, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve çok sayıda iş insanı katıldı.

“15 MAYIS İTİBARİYLE BİZ YURT DIŞINDAN BORÇ ALACAĞIZ DİYEN KILIÇDAROĞLU VAR”

İş dünyası projelerinin yanı sıra 14 Mayıs seçimlerine de değinen Bakan Kurum, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“14 Mayıs seçimleri bu ülkenin geleceği adına belki en önemli seçimlerden bir tanesidir. 14 Mayıs'ta ülkemiz büyüsün, gelişsin, üretsin diyen AK Partimizle bu ülkenin geleceğine dair hiçbir projesi, hedefi olmayan Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı yarışacak. Diğer tarafa baktığınızda 21 yıldır nerede bir afet olsa milletinin yanında olan, köprüleriyle, tünelleriyle, hastaneleriyle, şehir hastaneleriyle, yollarıyla, millet bahçeleriyle, konutlarıyla, kentsel dönüşüm konutlarıyla, savunma sanayiyle tüm alanlarda 21 yıldır ülkemizi sizlerle büyüten, geliştiren ve 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıran bir irade olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafa baktığınızda da bu ülkenin geleceğine dair projesi olmadığı gibi yapılan yatırımları da, yatırımcıları da tehdit eden, gelirlerse TOGG'un üretiminden tutun da insansız hava araçları üretimine kadar birçok üretimi gözden geçireceğini, durduracağını ve yatırımcıyı tehdit eden bir Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta ülkemiz büyüsün, ekonomisi güçlensin, güçlü ekonomiye sahip olsun, dünyada ilk 10 ekonominin arasına girsin diyen ve bunun için finansın merkezi, ekonominin merkezi olsun anlayışıyla, finans merkezini İstanbul'a kazandıran var. Diğer tarafa baktığımızda da 15 Mayıs itibariyle biz yurt dışından borç alacağız diyen Kılıçdaroğlu var. Seçim bu manada çok önemli bir seçimdir. Yatırımcı güven ister, yatırımcı istikrar ister. 21 yıldır bu istikrarı yatırımcımızla birlikte biz ülkemize sunduk. Hamdolsun hemen hemen her alanda evrim niteliğinde yatırımlar yaptık. Bunu da sizlerle birlikte, sizlerin destekleriyle yaptık. Biz 15 Mayıs sabahı da çalışmamıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

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“CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK AFET KONUT YAPIM SEFERBERLİĞİNİ YÜRÜTÜYORUZ”

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'Türkiye Yüzyılı'nın güçlü Türkiye’yi oluşturacağını vurgulayan Bakan Kurum, “Türkiye Yüzyılı büyük ve güçlü Türkiye olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'yi burada birbirinden kıymetli, değerli iş insanlarımızla, vatandaşımızla yapacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda her anlamda kendine yeten, üreten, ihraç eden ve hepimizin, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'de, İstanbul'da huzur içerisinde, güven içerisinde yaşayacağız. Yaşadığımız sürece baktığımızda, nüfusumuzun neredeyse yüzde 70’den fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Sadece deprem değil afetler, seller, heyelanlar artık sayısı, sıklığı, şiddeti giderek artan iklim değişikliğinden ya da şehirlerin altyapısından kaynaklı büyük sorunlar, problemler yaşıyoruz. Son yüz yılda yaşadığımız bu afetlerde 130 bin canımızı kaybettik. Evladımızı, annemizi, babamızı yitirdik. Tabii bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz ve işte bu acıların tekrar yaşanmaması için ve 11 ilimizdeki Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürütüyoruz. 106 bin konutun geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte sözleşmelerini yapıp temellerini attık. Afetin üzerinden iki buçuk ay geçmesine rağmen Gaziantep'te Kahramanmaraş'ta konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.

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“GAZİOSMANPAŞA'DA YAKLAŞIK 2 BİN KONUTUMUZUN İLK TEMELLERİNİ ATTIK”

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Kurum, şöyle konuştu:

“Şu an sahada 93 bin kentsel dönüşüm konutumuz fiilen İstanbul'umuzun 39 ilçesinde sürmektedir. Tabii biz ülkemizi, İstanbul'u depreme hazır hale getirmek durumundayız. Bu manada 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Gaziosmanpaşa'da başlatmış olduğu kentsel dönüşümü daha da hızlandırmak adına geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 10,5 milyar liralık yatırımla kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı yeniden ortaya koyacak adımlarımızı attık. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 963 mahallesindeki ne kadar riskli yapı varsa iş insanlarımızla, vatandaşımızla, annelerimizle, ablalarımızla bu konutlarımızı dönüştürelim istiyoruz. Bu manada da 1,5 milyonluk konutumuzun 500 binin yerinde 500 binini Anadolu Yakası'nda 500 binini de Avrupa yakasında olacak şekilde bir dönüşüm projesi açıkladık ve bu dönüşümde 'Yarısı Bizden' dedik. Devletimiz, konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde hızlı bir şekilde bu dönüşüm sürecini yürütelim istedi. İlk etapta 200 bin konutumuzu yerinde, 100 bin konutu da rezerv konut olmak üzere projemizi başlattık. Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 2 bin konutumuzun ilk temellerini o gün attık. 100 bin rezerv konutumuzu da belirlediğimiz 130 milyon metrekare rezerv alanlarda yapacağız.”