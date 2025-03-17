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Bakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısında bulundu

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#Murat Kurum#Yarısı Bizden#Kentsel Dönüşüm
Bakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısında bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 19:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi'de Yarısı Bizden kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası sürüyor.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanya kapsamında Sultangazi'de apartmanları yenilenen hak sahiplerinin duygu ve düşüncelerini içeren videoya yer verdi.

Paylaşımında, hak sahibi Yasin Gazi'nin "Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar" sözünü alıntılayan Kurum, "Siz isteyin, biz yapalım." ifadesini kullandı.

Gazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından kampanyaya müracaat ettiklerini, binanın 6 ayda büyük çoğunluğunun tamamlandığını belirtti.

Mustafa-Altun Kar çifti ise sağlam bir evde yeni hayatlarına başlamak için nikahlarını 4 ay ertelediklerini anlatarak, "Yarısı Bizden kampanyası bize çok iyi oldu. Her şey çok iyi ilerledi, çok da sağlam oldu. Çok mutluyuz, çok memnunuz." dedi.

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#Murat Kurum#Yarısı Bizden#Kentsel Dönüşüm

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