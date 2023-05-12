Bakan Kurum: Yarısı Bizden kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, ilçe ziyaretleri yaparken yoldaki vatandaşları selamladı ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sebebiyle 11 ilde 14 milyon vatandaşın etkilendiğini belirterek, “Depremin acısı 85 milyonu ve 85 milyondaki tüm şehirlerimizi etkiledi. Bu depremde 50 bin 400 canımızı yitirdik, kardeşimizi yitirdik. İlk andan itibaren de kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu anda depremden sonra başlattığımız konut seferberliği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en büyük konu seferberliği çerçevesinde tam 151 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık. Bir yıl içerisinde ilk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu inşa ederek hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii önceliğimiz deprem bölgemiz. İstanbul'da 1,5 milyon konuttuk büyük İstanbul dönüşümünü, tarihin dönüşümünü başlattık ve ‘Yarısı Bizden’ dedik, yarısı devletimizden dedik ve hep birlikte 1,5 milyon riskli konutumuzu güvenli konut haline getirecek çalışmalarımızı yapıyoruz ve dönüştüreceğimiz konutlarımızın maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibariyle ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Küçükyalı, Çınar, Altıntepe ve İdealtepe Mahallelerimizde bir çalışma başlattık. Bu alanlarda rezerv alan ilanı yapmak suretiyle vatandaşlarımızın yapmak istediği o bir katı vereceğiz. İşte Fikirtepe, oradaki kardeşlerimizin mutluluğunu görmeliydiniz. Ve orada sadece Kadıköy Fikirtepe'de ilk etapta 12 bin konutu sadece Fikirtepe'de yapıyoruz. Şu an sahada 93 bin konutumuzun şantiyesi devam ediyor. Ve aynı anlayışla inşallah İstanbul'umuza odaklanacağız. Milletimizle kardeşlerimizi el ele verip İstanbul'un dönüşümünü gerçekleştireceğiz.” dedi.

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“BİZE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYARSANIZ HEMEN SİZLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

“Bakan Kurum 14 Mayıs seçimleri için destek isteyerek, “Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Kartal kazanacak, Tuzla kazanacak, Pendik kazanacak, Kadıköy kazanacak, Ümraniye kazanacak, Ataşehir kazanacak. 39 ilçemiz 81 ilimiz kazanacak. Gençlerimiz kazanacak. Biz istiyoruz ki, hepimizin herkesin güven içerisinde yaşadığı bir İstanbul olsun. Kadınlarımız her türlü haklara erişsin, gençlerimiz söz sahibi değil hak sahibi olsunlar. Nasıl 21 yılda şehirlerimizi baştan aşağı inşa ettiysek Türkiye Yüzyılı’nda da milletimizin destekleriyle dualarıyla yine güzel eserlerimizi ülkemizin her yerine kazandırmaya devam edeceğiz. Bize ne zaman ihtiyaç duyarsanız hemen sizlerin yanında olacağız. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz diyorum, hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbete selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum” dedi.

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“TÜM ANNELERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM”

Anneler Günü'nü de kutlayan Kurum, “14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı. O gün milletimiz sandığa gidiyor. Yine o gün aynı zamanda cennetin ayakları altına serildiği annelerimizin günü. Ben buradan bizleri büyütüp devlete, vatana ve millete hayırlı bir evlat olmak için yetiştiren, her zor anımızda yanımızda olan başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum. İnşallah o gün; siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek. Ve Yasin Börü’nün annesi kazanacak. Eren Bülbül’ün annesi kazanacak. Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. Tüm annelerimiz kazanacak. Türkiye’nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanacak” diye konuştu.