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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 20:26 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının tamamlanacağı tarihi açıkladı

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Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının tamamlanacağı tarihi açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasını temmuzda tamamlayacaklarını bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile incelediklerini belirtti.

Bakan Kurum, "Özgün mimarisiyle kültürel özelliklerimizi yansıtacak, fiziki yapısıyla yargı hizmetlerimizi tek alanda toplayacak binamızı temmuzda tamamlayacağız." bilgisini verdi.

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