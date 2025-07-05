Bakan Kurum, yangınların bilançosunu açıkladı: 8 ilde toplamda 1168 bina zarar gördü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’e geldi. Yangında büyük hasarın yaşandığı Ödemiş ilçesine geçen Bakan Kurum, ilçede oluşturulan koordinasyon merkezinde toplantıya katıldı. Bakan Kurum daha sonra yangında evlerin ve iş yerlerinin yandığı kırsal Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve bir kişinin hayatını kaybettiği Suçıktı Mahallelerinde inceleme yaptı. Kurum, ardından kırsal Karadoğan Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

“TOPLAMDA 1168 BİNA YANGINLARDAN ZARAR GÖRDÜ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile diğer yerel yetkililer katıldı. Hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve vatandaşların yaralarının devlet tarafından hızla sarıldığını vurguladı. Orman yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini de İzmir halkına iletip, "İzmir genelinde yangından etkilenen 13 mahallede 619 bina ve 713 bağımsız birim incelendi. Bu yapılardan 254'ü ağır hasarlı veya tamamen yıkılmış durumda. Yangınlardan etkilenen iller arasında İzmir, Bilecik, Manisa, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta bulunuyor. Toplamda 1168 bina yangınlardan zarar gördü" dedi.

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“İZMİR’DE 254 BİNANIN YIKIK VE AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ”

Bakan Kurum, "İzmir'de; Bornova, Buca, Çeşme, Ödemiş, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerimizde de orman yangınları sebebiyle hasarlar meydana gelmiş ve etkilenen 13 mahallemizde 619 binada 713 bağımsız birim incelenmiş ve içerisinde 282 ev ve iş yerinin bulunduğu 254 binamızın İzmir genelinde yangın sebebiyle yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır. Yine bildiğiniz gibi AFAD'ımız yangından etkilenen tüm illerde genel hayata etkililik olurunu almış ve ilan etmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımız yangın bölgesinden tahliye edilmiş. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımız devletimizin misafirhanelerinde valilerimiz ve il makamlarımızın gözetiminde misafir edilmektedir. İlk etapta şehrimize 30 milyon lira yardım ödeneği AFAD tarafından gönderilmiştir. İhtiyaç halinde de bu ödenek miktarı arttırılacaktır" diye konuştu.

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“HESAPLARA YAKLAŞIK 16 MİLYON LİRA YATIRILDI”

Yangınlardan etkilenen vatandaşların hesaplarına şu ana kadar yaklaşık 16 milyon lira yatırıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Kira yardımı, taşınma yardımı yapıldı ve eşya zararları karşılandı" dedi. Ayrıca AFAD tarafından 30 milyon lira ödenek gönderildiği, ihtiyaç halinde bu rakamın artırılacağı ifade edildi. İzmir ve Bilecik'te inşa çalışmalarının 1-2 ay içinde başlayacağını, bir yıl içerisinde sağlam ve güvenli konutların teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, "Nasıl ki Antalya ve Muğla'da verdiğimiz sözleri tuttuk, burada da vatandaşlarımıza yeni evlerini teslim edeceğiz" dedi.

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“YANGINLARDAN ETKİLENEN İLLERİMİZDE YARALARI SARIYORUZ”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dikkat çeken Bakan Kurum, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

Vatandaşlardan daha dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyen Bakan Kurum, basit bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği uyarısında bulunarak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletinin yanında. Milletimiz müsterih olsun. Devletimizin tüm kurumları 7/24 sahada. Yangınlardan etkilenen tüm illerimizde yaraları sarıyoruz. Güzel İzmir’imizi ve Bilecik’imizi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz" dedi.