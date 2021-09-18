Bakan Kurum, yangında anne ve babasını kaybeden genci ziyaret etti

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AA- Bakan Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan, çevre ilçelerde de çıkan ve günler sonra kontrol altına alınabilen orman yangınından etkilenen yerleşim yerlerini inceledi.



Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Saraçlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, talepleri dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Evini, ahırını, deposunu kaybedenlere ilk günden itibaren yardımda bulunulduğunu anımsatan Kurum, afet sonrası da yeni konut, ahır, depo yapımı konusunda da hızlı adımlar atıldığını, bunların en kısa zamanda yapılarak vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

İnşa edilen konutların bölgeye değer katacağını dile getiren Kurum, örnek köylerin olacağını ve bölgenin cazibesinin artacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapılan çalışmaları takip ettiğini aktaran Kurum, "İşin sonunda gülen yüzleri göreceğiz inşallah. Bizim tek talebimiz sizlerin duasını almak." dedi.



Kurum, Manavgat'taki orman yangınında Karavca Mahallesi Delioğlanlı mevkisindeki evlerinde hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin yanan evinin yerine yapılan 2 katlı yeni konutu da gezdi.



Çiftin oğlu Hasan Kardaş ile bir araya gelen Kurum, evin bitme aşamasında olduğunu ve en kısa zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.



Gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hasan kardeşimizin anılarını yaşatacakları, babasını ve annesini yad edecekleri yeni evi hızlı bir şekilde yapıyoruz. İnşallah 10 güne kadar toparlayacağız. Aşağıda tarım ihtiyaçlarını giderecekleri deposu olacak, üstünde de 3 artı 1 konutu, burada inşallah mutlu mesut yaşayacaklar." diye konuştu.



Manavgat'ta yanan ne varsa yerine yenisinin inşa edildiğini dile getiren Kurum, 1100 konut ile 600 ahırın ihalesinin yapıldığını, bir yıl içinde teslim edileceğini belirtti.



Bakan Kurum, bütün çabalarının vatandaşları en kısa zamanda sağlam konutlarına yerleştirmek olduğunu kaydetti.



Hasan Kardaş ile daha önceden de bir araya geldiklerini, bugün de Manavgat ziyareti kapsamında evin hangi aşamaya geldiğini görmek istediklerini aktaran Kurum, Kardaş'a ailesi için tekrar başsağlığı diledi.



Kardaş da anne ve babasını kaybettiği için üzgün olduğunu ancak aynı yere yeni ev yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, Bakan Kurum'a destekleri için teşekkür etti.