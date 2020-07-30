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Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 22:55,Son Güncelleme:

Bakan Kurum: Verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor

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Bakan Kurum: Verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle doğal güzelliğimiz, nazar boncuğu dediğimiz Meke Gölü ve başka su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Karapınar'da verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor. Bu çerçevede Karapınar'ımızın doğal güzelliklerini korumak, iklim değişiklikleri etkilerinden en az şekilde etkilenmesi amacıyla bir çalışma yürütüyoruz'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da bugün Cihanbeyli ilçesi ve baba ocağı Karapınar ilçesini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından muhtarlarla bir araya gelen Bakan Kurum, bakanlık olarak Konya'ya yapılan yatırımları anlattı. Karapınar'daki dünyanın nazar boncuğu olarak tanınan ve kuruyan Meke Gölü ile yeraltı suyunun çekmesiyle meydana gelen obruklara değindi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

''İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle doğal güzelliğimiz, nazar boncuğu dediğimiz Meke Gölü ve başka su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Karapınar'da verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor. Bu çerçevede Karapınar'ımızın doğal güzelliklerini korumak, iklim değişiklikleri etkilerinden en az şekilde etkilenmesi amacıyla bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda, Sultaniye Sazlığı'nı ve Meke, Acı, May, Çıralı, Sekiz Yaylası civarını kapsayan Göller Bölgesinin, kesin korunacak hassas alan olması için tescil çalışmamız devam ediyor. Yine bu çerçevede, Acıgöl ve Meke Gölü jeopark alanında çalışmalarımızı uzman ekiplerimizle birlikte titizlikle sürdürüyoruz.''

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