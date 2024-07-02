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Bakan Kurum ve Bakan Memişoğlu TBMM'de yemin etti

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Murat Kurum#Kemal Memişoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 16:42

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de yemin etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Bakan Kurum "Yeşil alanlarımızı artıracak adımlarımızı da başta Sıfır Atık Projemiz olmak üzere iklim değişikliğine uyum ve koordinasyonda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. İnşallah aynı uyumu çok yüksek noktada göstermek üzere çevre konusundaki hassasiyetimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum ve Bakan Memişoğlu TBMMde yemin etti

Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu da görevi Fahrettin Koca'dan devraldı. Fahrettin Koca, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu." dedi. Bakan Memişoğlu ise "Başarılı sağlık hizmetlerini çok daha iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Devir teslim törenlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de yemin etti.

Bakan Kurum ve Bakan Memişoğlu TBMMde yemin etti

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#TBMM#Murat Kurum#Kemal Memişoğlu

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