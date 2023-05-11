Bakan Kurum: Vatandaşımızı güvenli yuvalara taşıdık

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Bakan Kurum, “Bu aziz şehre, bu güzel şehrin güzel insanlarına her daim aşkla hizmet ettik. Bu kutlu şehri dev eserlerle, büyük hizmetlerle taçlandırdık. İstanbul’un en büyük probleminin deprem olduğunu, bu şehrin bir deprem şehri olduğunu asla unutmadık. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız 654 bin. Sizlere, her bir kardeşime sözümüzdür. Yavrularımıza, evlatlarımıza, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sözümüzdür. Esenler’de hiçbir vatandaşımız güvensiz yapılarda oturmayacak. İstanbul’un hiçbir ilçesinde, hiçbir sokağında, hiçbir caddesinde; tek bir riskli yapı bırakmayacağız” diye konuştu.

BU AZİZ ŞEHRİ BAŞTAN AŞAĞI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

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Bakan Kurum, “Aklımızla çalışacağız, kalbimizle çalışacağız; alın teri dökeceğiz, emek vereceğiz. Bu şehrin nefes alanlarını açacağız. Bu şehrin tıkanmış damarlarını açacağız. Bu aziz şehri baştan aşağı dönüştüreceğiz, bu şehre güç vereceğiz. Ve size söz, İstanbul’u kimsenin insafına, kimsenin beceriksizliğine terk etmedik, etmeyeceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve korosu ‘sana söz’ diyorlar ya onlara diyoruz ki; İstanbul ‘sana söz’ demekle yetinmez. Sözünün eri olacaksın. Siz sözlerinizi tutmadınız. Söz uçar ama eser kalır. İstanbul aşk ister, sevda ister, ister vizyon ister. Bu şehri; kendi varlığını sadece mikrofon tutarken gösterenlerin, iş başında değil şov peşinde olanların; ceketini proje başlatırken değil sadece mitinglerde geleceğimize saldırırken çıkaranların; algıdan, çalgıdan, reklamdan başka tek bir maharetleri olmayanların ihmalkârlığına teslim etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇOK YAKINDA 2 BİN 833 KONUTUMUZU DA SİZLERE TESLİM EDECEĞİZ

Bakan Kurum, “İşte Esenler’de Türkiye’nin ilk akıllı şehrini kuruyoruz. Burada tam 60 bin konut yapıyoruz. 2 bin 108 konutumuzu ağustos ayında Cumhurbaşkanımızla hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi yine çok yakında 2 bin 833 konutumuzu da sizlere teslim edeceğiz. Peki biz bu projede sadece konut mu yapıyoruz? Hayır, cumhurbaşkanımız bizzat planları inceledi ve ne dedi biliyor musunuz? ‘Esenler ve çevresindeki kardeşlerimize çokça yeşil alan armağan edelim. Her yerinde binalar olmasın. Burayı öyle bir yapın ki alanın en az yüzde 68’inde yeşil alanlar olsun, okullar olsun, spor alanları olsun, bahçeler olsun, yürüyüş yolları, bisiklet yolları olsun; milletimiz hem yeşile hem spora, hem de hizmete doysun’ dedi. Başka ne dedi, ‘2 buçuk milyon metre karelik alanda da millet bahçemizi yapalım. Sadece Esenler’in değil, tüm İstanbul’un nefes alacağı bir yaşam alanı sunalım. Benim Esenler’li kardeşimin; en az 15 metre kare yeşil alanı olsun, 30 metrekare sosyal donatı alanı olsun’ dedi. İşte vizyon budur, işte milleti için en ince detayı düşünmek budur. İşte millet sevdası budur” ifadelerini kullandı.

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GİRİŞİMCİ GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ SONUNA KADAR AÇACAĞIZ

Bakan Kurum, “Peki Cumhurbaşkanımız, yavrularımız için ne emretti biliyor musunuz? ‘Burayı öyle bir planlayın ki; Esenler’de yaşayan bir yavrumuz okuluna giderken, en fazla 400 metre yürüsün, yürüdüğü yerlerde hiçbir taşıtla karşılaşmasın, yeşil bir koridordan, yürüyerek ve bisiklete binerek okuluna varsın’. Peki, Teknoloji Geliştirme Bölgemiz. Bunu unutabilir miyiz? İşte gençlerimiz burada. Sizler için; kuluçka merkezleri, dene yap atölyeleri, Ar-Ge merkezleri, bilişim merkezleri, yazılım atölyeleri yapıyoruz. Esenler’in gençleri buraya gelecekler, yeni teknolojileri öğrenecekler. Girişimci gençlerimizin önünü sonuna kadar açacağız. Burada tam 15 bin gencimizi istihdam edeceğiz. Hem Esenler’den ve hem çevre ilçelerden kardeşlerimiz bu alana taşındı. Oraları da yıkacağız, tamamen yeşil alana, spor alanına, sosyal alanlara çevireceğiz. Esenler ve çevresinde adeta yeşil hatlar, yeşil ağlar, sosyal ağlar oluşturacağız. Esenler nefes alacak, İstanbul nefes alacak, milletimiz, İstanbul mutlu olacak” dedi.