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Bakan Kurum: Van Gölü’ne arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız

#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Bitlis

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilinde incelemelerde bulunarak, "Van Gölü’ne arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız” dedi.

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Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Bitlis'e giden Bakan Kurum, beraberindeki heyetle birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Bitlis programı çerçevesinde Tatvan ilçesine gelen Bakan Kurum, dip temizliği için planlaması devam eden Van Gölü kıyısında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Kurum, temizliğin ivedilikle başlatılması talimatı verdi.

Bir vatandaşın Van Gölü’nün kirliliği hakkındaki sorusuna Bakan Kurum, "Van'da olduğu gibi Tatvan'da da dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Su arıtma tesislerinin inşasını yapıyoruz bu projemizle birlikte Van Gölü'ne arıtılmamış bir gram bile atık su geçmemiş olacak” cevabını verdi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

İlçe sahilinde bir süre gezen Bakan Kurum, karşılaştığı vatandaşlarla da ayak üstü sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti. İlçedeki programını tamamlayan Bakan Kurum daha sonra ise Ahlat ilçesine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.

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Bakan Kurum'a Tatvan ziyaretinde  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve partililer eşlik etti.

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#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Bitlis

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