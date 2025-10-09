×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum, UNECE İcra Direktörü Tatiana Molcean ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#UNECE#Tatiana Molcean
Bakan Kurum, UNECE İcra Direktörü Tatiana Molcean ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 00:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNECE İcra Direktörü Tatiana Molcean ile Cenevre'de görüştü.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UNECE İcra Direktörü Sayın Tatiana Molcean ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak UNECE’nin bölgesel iş birliği vizyonunu destekliyoruz. Ortak hedeflerimize katkı sağlama noktasında son derece kararlıyız. Sayın Direktöre bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un katılımcıları 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na davet ettiği aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#UNECE#Tatiana Molcean

BAKMADAN GEÇME!