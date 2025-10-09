Bakan Kurum, UNECE İcra Direktörü Tatiana Molcean ile görüştü

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UNECE İcra Direktörü Sayın Tatiana Molcean ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak UNECE’nin bölgesel iş birliği vizyonunu destekliyoruz. Ortak hedeflerimize katkı sağlama noktasında son derece kararlıyız. Sayın Direktöre bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un katılımcıları 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na davet ettiği aktarıldı.