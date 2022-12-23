Bakan Kurum: Ülkemizin denizlerini Sıfır Atık Mavi Seferberliğiyle temizliyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında bugün saat 14.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum törende konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından 12 kategoride ödüle layık görülenlere ödülleri takdim edildi.

'ORTAK EVİMİZ DÜNYA'

Bakan Murat Kurum konuşmasında etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Zirvemizin bu yılki teması iklim ve gençlik. İklim için gençlik hareketi panelimizi hep birlikte gerçekleştirdik. Sanatçılarımızın özveriyle hazırladığı, iki özel sergimizin açılışını yaptık. 20. Yüzyıl ile bugün arasında 2 ortak nokta var. Yine acılar yaşıyoruz ve yine bu acıları insan, kendi elleriyle üretiyor. Evet, bugün hala çocuklarımız ölüyor. Fakat bugün silah, büyük oranda değişmiştir. Çocuklarımızı tehdit eden bu yeni silah; artık anne sütünde bile bulunan öldürücü mikro plastiklerdir. İşte ortak evimiz dünya! İşte dünyanın dört bir yanında peş peşe meydana gelen seller. İşte fırtınalar, yangınlar; yıkılan ocaklar, sönen umutlar, yitirilen canlar. Ne garip tezahürdür ki; bugün insanoğlu ölçüsüzlüğü ve acımasızlığıyla, ortak evimiz dünyanın bu hale getirilmesinin hem faili hem de mağdurudur. Ve ne acıdır ki; insanoğlunun ölçeği büyümüş ama ufku daralmıştır; insanlık, gözünü göğe dikmiş ama yere, yerin dengesine, yerin doğasına körleşmiştir. Açık söylüyorum; bu körleşmenin, bu acıların en büyük müsebbibi; kendisine her şeyi az, başkasına her şeyi çok gören ülkelerdir" dedi.

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SIFIR ATIK MAVİ SEFERBERLİĞİ

Bakan Kurum "Fakat Türkiye'miz; hep olduğu gibi yine insanlığın adeta merhamet adasıdır, vicdan durağıdır; aynı zamanda olup biteni seyreden seyirci bir medeniyet değil, kurucu bir medeniyetin temsilcisidir. Bu hassasiyetle Türkiye; tüm bu acılara karşı sessiz kalmamış, insanlığı ve doğamızı korumak için seferber olmuş ve 5 yıl önce saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde büyük bir hareketi başlatmıştır. Küresel çözümü Sıfır Atık Hareketiyle dünyaya ilan etmiş ve o gün bir milat olmuştur. Bugün Türkiye; 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Ülkemizin masmavi göllerini, akarsularını, denizlerini Sıfır Atık Mavi Seferberliğiyle temizliyoruz. Tarihimizin şahidi olan ağaçlarımızı, mağaralarımızı, doğal alanlarımızı, en güzel, en el değmemiş halleriyle geleceğe taşıyoruz. İnsan, doğa ve çevreyi buluşturan bir anlayışla yaptığımız millet bahçelerimizi fidanlarıyla buluşturuyoruz. Bu bahçelerimizle; karbon yutak alanlarımızı artırıyoruz, iklim değişikliğiyle mücadelemize katkı sunuyoruz. Yaklaşık 10 dakikadır bu kürsüde, sıfır atığın önemi ve kazanımlarını sizlerle paylaşıyorum. Bu süre zarfında, yani son 10 dakikada ne oldu biliyor musunuz? Dünyada toplam 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. 370 ton atık okyanuslara karıştı. 20 deniz kuşu, 2 kaplumbağa canını yitirdi. 77 hektar ormanlık alan yok dolu. 25 bin ton gıda çöpe atıldı. Tam 180 insan nefes darlığı çekerek hayata gözlerini yumdu. Maalesef 10 dakika gibi kısa bir sürede bile dünyanın içinde bulunduğu acı manzara işte budur. Biz bu manzaraya seyirci kalmıyor, İklim ve Sıfır Atık diplomasisiyle ülke olarak en güçlü cevabı veriyoruz. BM kararıyla artık her yıl 30 Mart gününün, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmesi bunun en somut göstergesidir. Biz de inşallah 30 Mart günü, 81 il 922 ilçemizde, bu özel günü, muhteşem çevre ve doğa etkinlikleriyle, dünyanın tüm ülkelerinden katılan misafirlerimizle birlikte; coşkuyla kutlayacağız" dedi.