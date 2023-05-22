Bakan Kurum: Ülkemiz için mücadele veriyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, Pendik’te esnafları ziyaret etti. Kurum, buradaki ziyaretinin ardından Pendik Iğdırlılar Derneği'nde vatandaşlar ile buluştu. Bakan Kurum, dernekte vatandaşların talebi üzerine Iğdır'ın İncesu ve Tuzluca köylerinde bulunan su sorununun çözülmesi için talimat verdi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, “Dünyadan direktif alan değil kendi sözünü söyleyen, kendi sözünün arkasında duran, milletiyle yol yürüyen, sırtını milletine, vatandaşına yaslayan bir anlayış istiyoruz” şeklinde konuştu.

“HAYALLERLE GERÇEKLERİN, LAFLARLA İCRAATLARIN YARIŞTIĞI BİR SEÇİM OLACAK”

Bakan Kurum, “28 Mayıs’ta hayallerle gerçeklerin, laflarla icraatların yarıştığı bir seçim olacak. Bir tarafta ülkesi için büyüsün gelişsin, 21 yılda, 100 yılda yapılacak işler yapılsın, benim milletim için 81 il aynı haklara erişsin diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta Iğdır'a dair bir projeleri var mı? Yaptıkları tek bir proje, eser var mı? Sadece Iğdır’a değil, 81 il için hiçbir projeleri, hedefleri yok. Ama çıkıp meydanlarda boş vaatler vermeyi çok iyi biliyorlar” dedi.

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“ÜLKEMİZ, VATANIMIZ İÇİN BİR MÜCADELE VERİYORUZ”

Kurum, “Biz, ülkemiz için, vatanımız için bir mücadele veriyoruz. Sizlerle birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Bu süreçte arkadaşlarımız bize darılmış olabilir, kendimizi ifade edememiş olabiliriz ama sizlerden ricam fotoğrafın bütününe bakın. Fotoğrafın bütününde 21 yıldır bu ülke için mücadele edenler var. İstiyoruz ki ülkemiz güçlü olsun, tarımıyla, savunma sanayisiyle, ihracatıyla rekorlar kırsın. Gençlerimiz geleceğe güvenle baksın istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MİLLETİYLE YOL YÜRÜYEN, SIRTINI MİLLETE, VATANDAŞINA DAYAYAN BİR ANLAYIŞ İSTİYORUZ”

Kurum, “Dünyadan direktif alan değil, kendi sözünü söyleyen, kendi sözünün arkasında duran, milletiyle yol yürüyen, sırtını milletine, vatandaşına yaslayan bir anlayış istiyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Biz değil, eserlerimiz ve hizmetlerimiz konuşuyor. Bu yüzden de milletimiz lafa söze değil icraata bakıyor. 28 Mayıs’ta sizlerden desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.