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Bakan Kurum, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Kurum#Ukrayna Dışişleri Bakanı#Roma
Bakan Kurum, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 18:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Roma’da bir araya geldi. Kurum, "Ukrayna’nın yeniden inşası sürecine katkı sunmaya hazır olduğumuzu paylaştık" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Bakan Kurum, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü

“UKRAYNA’NIN YENİDEN İNŞAASINA KATKI SUNMAYA HAZIRIZ”

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ukrayna Dışişleri Bakanı Sayın Andrii Sybiha ile bir araya geldik. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ve bu yolda sarf edilen diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha teyit ettik. Asrın felaketi sonrası kısa sürede 450 bin konutun yapımını başlatmış bir ülke olarak birikim ve tecrübelerimizi, gerekli finansmanın sağlanması halinde Ukrayna’nın yeniden inşası sürecine katkı sunmaya hazır olduğumuzu paylaştık. Yeniden inşa çabalarını daha da güçlendirmek için ilgili tüm aktörlerle temaslarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

 

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#Bakan Kurum#Ukrayna Dışişleri Bakanı#Roma

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