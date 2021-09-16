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Bakan Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'na katıldı

#Çevre Ve Şehircilik Bakanı#Murat Kurum#Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı
Bakan Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim krizi tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele, uluslararası bir mesele ve tek bir ulusun, tek bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir mesele değil." dedi.

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Bakan Kurum ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için samimi biçimde mücadele ettiğini belirten Kurum, "İklim krizi tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele, uluslararası bir mesele ve tek bir ulusun, tek bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir mesele değil." ifadesini kullandı.

Kurum, toplantıda, Paris İklim Anlaşması, net sıfır emisyon, karbon nötr bir dünya için yapılması gerekenler, emisyon ticareti, AB Yeşil Mutabakatı gibi çeşitli konuları detaylı bir şekilde görüştüklerini anlattı.

AB ve Türkiye'nin, iklimle ilgili tüm konuları detaylı biçimde ele alamak üzere heyetler kuracağına işaret eden Kurum, "İklim değişikliği ile alakalı mücadelemizi çok daha kararlı biçimde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, yüksek düzeyli görüşmeler çerçevesinde Timmermans'ı 2022 yılı ocak ayında Türkiye'de misafir edeceklerini, bu çerçevede iş birliğini daha da kararlı biçimde sürdüreceklerini söyledi.

Timmermans da "AB ve Türkiye, bu varoluşsal meseleyle yüzleşmek için yakın iş birliği yapacak." dedi.

Türkiye ve AB ekiplerinin, gelecek aylarda iklim konusunda daha yakın çalışılabilecek alanları ve ortak çözümler bulunabilecek sorunları belirlemeye yönelik faaliyetler yürüteceğini ifade eden Timmermans, gelecek yılın başında da üst düzey görüşmelere devam etmek için Ankara'ya gideceğini bildirdi.

Timmermans, "Ortak bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tüm insanlığa yönelik bir tehdit. Bu tehdidin üstesinden gelinmesi için AB ve Türkiye'nin birlikte çok yakın çalışması gerekiyor." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE AB, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE KONULARINDA İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

Bakan Kurum ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için samimi biçimde mücadele ettiğini belirten Kurum, "İklim krizi tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele, uluslararası bir mesele ve tek bir ulusun, tek bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir mesele değil." ifadesini kullandı.

Kurum, toplantıda, Paris İklim Anlaşması, net sıfır emisyon, karbon nötr bir dünya için yapılması gerekenler, emisyon ticareti, AB Yeşil Mutabakatı gibi çeşitli konuları detaylı bir şekilde görüştüklerini anlattı.

AB ve Türkiye'nin, iklimle ilgili tüm konuları detaylı biçimde ele alamak üzere heyetler kuracağına işaret eden Kurum, "İklim değişikliği ile alakalı mücadelemizi çok daha kararlı biçimde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, yüksek düzeyli görüşmeler çerçevesinde Timmermans'ı 2022 yılı ocak ayında Türkiye'de misafir edeceklerini, bu çerçevede iş birliğini daha da kararlı biçimde sürdüreceklerini söyledi.

Timmermans da "AB ve Türkiye, bu varoluşsal meseleyle yüzleşmek için yakın iş birliği yapacak." dedi.

Türkiye ve AB ekiplerinin, gelecek aylarda iklim konusunda daha yakın çalışılabilecek alanları ve ortak çözümler bulunabilecek sorunları belirlemeye yönelik faaliyetler yürüteceğini ifade eden Timmermans, gelecek yılın başında da üst düzey görüşmelere devam etmek için Ankara'ya gideceğini bildirdi.

Timmermans, "Ortak bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tüm insanlığa yönelik bir tehdit. Bu tehdidin üstesinden gelinmesi için AB ve Türkiye'nin birlikte çok yakın çalışması gerekiyor." diye konuştu.

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#Çevre Ve Şehircilik Bakanı#Murat Kurum#Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı