Bakan Kurum, ‘Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3’üncü Toplantısı’na katıldı

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantıları’nın üçüncüsü Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet katıldı. Toplantıda iklim değişikliğinin etkileri, artan orman yangılarına karşı iş birliği ve alınacak ortak tedbirler görüşüldü. Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede şeffaf, yapıcı ve kapsayıcı bir anlayışla iş birliklerine hazır olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin COP31 başkanlığına adaylığı konusunda AB ülkelerinden destek talep eden Bakan Kurum, Türkiye’nin hem teknik hem de lojistik olarak COP’31’e ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

BELÇİKALI BAKAN İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Bakan Kurum toplantının ardından Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Kurum, mevkidaşına deprem bölgesinde yürütülen asrın inşa seferliği hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar deprem bölgesinde 304 bin konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar kalan 150 bin konutun da tamamlanıp teslim edileceğini anlattı. Belçikalı Bakan Jean-Luc Crucke, ilgiyle takip ettiği çalışmaları yerinde görmek için deprem bölgesine gelmek istediğini dile getirdi. Bakan Kurum ise kendisini memnuniyetle ağırlayacaklarını belirtti.

‘MEVKİDAŞIMI AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIM’

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Sayın Jean‑Luc Crucke ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Afetlerle mücadele görüşmemizin odak noktasıydı. 11 ildeki çalışmalarımızı takip ettiğini belirterek deprem bölgesini görmek istediğini söyleyen kıymetli mevkidaşımı ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürdüğümüz önemli projelerimizi konuştuk ve kendilerini 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na davet ettim. Belçika ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'a temaslarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar eşlik etti.