Bakan Kurum: Hiçbir ülke iklim krizinin karşında tek başına duramaz

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Bu akşam Akdeniz'de, medeniyetlerin buluşma noktası Antalya'da sizlerle aynı sofrada buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Farklı coğrafyalardan geldik, farklı dilleri konuşuyor, farklı tarihler yazıyoruz. Ancak hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz, aynı güneşle ısınıyor, aynı dünyanın geleceğini paylaşıyoruz. Tarihte bugün hiç olmadığımız kadar birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Hiç bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun iklim kirinin karşısında tek başına güvenli olmaz. Hiç bir sınır yükselen denizleri durduramaz, hiç bir duvar kuraklığın önüne geçemez, hiç bir bayrak fırtınanın yönünü değiştiremez. İklim değişikliği bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır. Burada kurak topraklarda yağmur bekleyen çiftçilerin umudunu taşıyoruz, yükselen denizlerin kıyısında yaşayan ailelerin endişesini yaşıyoruz, burada geleceği henüz yazılmamış milyonlarca çocuğun hakkını savunuyoruz. Geleceğe dair hepimizin ortak hayalini paylaşmak istiyorum.

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Bizim bir hayalimiz var. Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir çocuk temiz bir suya ulaşmanın hayalini kurmak zorunda kalmayacak, hiç bir anne çocuğunun yarınından kuraklık ya da afetler yüzünden korkmayacak. Bir gün hiç bir çiftçi çatlamış toprağına bakarken umudunu kaybetmeyecek. Bir hayalimiz var, dünyanın en yoksul ülkeleri ile dünyanın en zengin ülkelerin aynı gökyüzünün altında aynı tehlikeyi ve sorumluluğu paylaştıklarını hatırlayacak. Bir gün kalkınma ile doğayı korumanın bir birinin alternatifi olmadığını insanlık anlayacak. Bir gün çocuklarımız bize nasıl bir dünya hayal ettiğiniz diye sormayacak, bizim için bir dünya bıraktığınız ama o dünya nasıldı diye soracak.

Hayallerin gerçekleşmesi için yalnızca umut yetmez, umut cesaret ister, umut kararlılık ister, umut zor olanı seçmek ve birlikte hareket etmek ister. işte bugün Antalya'da önümüzde duran sorumluluk budur. Biz burada yalnızca yeni hedefler belirlemek için bulunmuyor, burada verilen sözleri hayata geçtiği bir geleceğin temellerini atmak için bulunuyoruz. Çünkü artık biliyoruz, gelecek nesiller bizleri yaptığımız konuşmalarla değil aldığımız kararlarla hatırlayacak. İmzaladığımız belgeleri unutacak, koruduğumuz hayatlarıyla hatırlayacak. Verdiğimiz vaatleri unutacak ve gerçeğe dönüştürdüğümüz umutlarla bizlere hatırlayacak.

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Çevre ve iklim meselesini büyük katkı sunan sanatçılarımız var, spor dünyasının kıymetli isimleri var. Dilerim ki yıllar sonra bir araya gelenler bizleri hatırladığında şöyle yazsın. Onlar farklı ülkelerden geldiler, farklı görüşlerle aynı masaya oturdular, zor meseleleri müzakere ettiler ama dünyanın geleceği söz konusu olduğunda ortak sorumluluklarından vazgeçmediler. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletiyle, 86 milyon insanıyla, tüm kurumlarıyla dünyanın daha yaşanabilir ve adil bir yer olması için çalışmaya hazırız. Çünkü bizim hayalimiz daha adil daha, daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünyadır. Bizim hayalimiz insanlığın ortak geleceğidir ve inşallah sizlerle birlikte buraya katılan, destek olan 196 ülke ile birlikte biz bu kararları alacağız.

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Sizleri dostluğa, dayanışmaya ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Dünyanın en büyük zirvesinin iklim yolculuğumuzun bir parçası olduğunuz için buraya gelen her dostumuza, her bir katılımcıya bu sürece destek veren her bir ülke temsilcisine çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız diyorum.