Bakan Kurum: Söz uçar eser kalır, bunların eseri yok

Seçim çalışmaları kapsamında Alemdağ Caddesi'nde düzenlenen mitinge katılan Bakan Kurum, "İstanbul bizim aşkımız, sevdamız ruhumuz. Biz bu kutlu beldeye hep; 'Eserlerin İstanbul'u' diyerek hizmet ettik. Hiçbir zaman bu kadim şehrin istikbalini, ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin insafına terk etmedik. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın mutluluğu için İstanbul'umuzda binlerce başarı hikâyesine imza attık. İşte bugün, vekillerimizle, başkanlarımızla, teşkilatımızla el ele verip; İstanbul'umuzu deprem tehdidine karşı hazırlıyoruz. Yarısı Bizden Kampanyası'na son güncel başvuru rakamlarımızı açıklayayım da Kemal Kılıçdaroğlu bi duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı tam 125 bine ulaştı. Yani 2 buçuk milyon insanımızın artık hayatı değişiyor. Milyonların yeni hayatı başlıyor" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Kurum, "İstanbul'umuzun 39 ilçesine, 963 mahallesine, her bir sokağına, her bir caddesine her zaman aynı hizmetleri götürmenin gayreti içerisinde olduk. Hiç kimseyi ayırt etmedik. Önceliğimiz hep eser oldu, proje oldu. İşte bu anlayışla Ümraniye'mizde; Osmangazi Korusu Millet Bahçemizden, katlı otopark ve meydanımıza, atık getirme merkezinden kentsel dönüşüm projelerimize kadar, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. En son geçtiğimiz hafta Ümraniye'mize gelmiş, Hekimbaşı Mahallemizde yeni yuva ve dükkânlarımızın temellerini atmıştık. Komşu Finans Evleri Kentsel Dönüşüm Projemizdeki evlerimizin, iş yerlerimizin anahtarlarını teslim etmiştik. Tabi bununla yetinmemiş, yine o gün buluşmamızda müjdelerimizi sizlerle paylaşmıştık. Topağacı'nda 77 bin metrekarelik alana sahip Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürütülen projelerimizde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkartıyor ve kentsel dönüşümü başlatıyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

"BİZ ÖYLE BİRİLERİ GİBİ VERDİĞİ SÖZLERİ UNUTANLARDAN DEĞİLİZ"

Bakan Kurum, "Kazım Karabekir ve Dudullu'da 10 mahallemizi ilgilendiren 2B alanlarında kentsel dönüşümün önünü açmak için imar çalışmalarımızı yaptık. Şimdi, ada bazında uygulama çalışmalarına başladık, dedik. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik arazinin sosyal donatı alanı olarak kullanmak üzere hibe yapılmasına ilişkin yetki yazımızı imzaladık dedik. İnkılap ve Hekimbaşı'nda bulunan orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşlarımızın tapu sorunlarını çözdük. Tabi Hekimbaşı Mahallemizi de unutmadık. Burada av köşkünün de bulunduğu arazide tapu maliklerine başka bir yerden hazine taşınmazı önereceğiz. Buradaki kardeşlerimiz de tapularına sahip olacaklar. Vatandaşımız ister kendi yapar; isterse bir müteahhit ile anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebilir dedik. Yine Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yerinde dönüşüm yapacak; yaşanabilir yeni alanlar oluşturacağız dedik. Hamdolsun tüm bu müjdelerin hepsini o gün sizlere verdik. Biz öyle birileri gibi verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Bugünün işini asla yarına bırakmayız. Kılıçdaroğlu hani sana söz diyor ya biz de ona diyoruz ki; Kılıçdaroğlu söz uçar eser kalır eser. Söz uçar proje kalır proje. Bunların eseri yok eseri. Ama biz milletimize söz veririz ve onu hemen yaparız. Her zaman söylediğimiz gibi; yaparsa AK Parti yapar" dedi.