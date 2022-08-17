Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum: Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye geçmediler

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Zeytinburnu#Aşure
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 19:57

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulunup aşure dağıttı. Bakan Kurum "İftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye geçemediler" dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul programı kapsamında önce öğlen saatlerinde Esenler'de basın mensupları ile bir araya geldi. Ardından saat 17.00'da Zeytinburnu'nda esnafla buluştu. Bir süre boyunca esnafla sohbet eden Bakan Kurum, çocuklara dondurma, esnafa aşure dağıttı.  

"ALGI PEŞİNDE KOŞMAKTAN BİR ŞEY YAPMIYORLAR"

Bakan Murat Kurum muhalefetin sorun ürettiğini belirterek, "İftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye geçemediler. Maalesef İstanbul’umuz sadece ülkemizin, medeniyetimizin başkenti değil dünyanın başkentidir. Bütün medeniyetlerin başkentidir. Burada tüm kardeşliğin coşkuyla, ahenkle, tüm sokaklara yayıldığı, tüm mahallelerine yayıldığı şehirdir. Ama bugün görüyoruz ki, maalesef karşımızdakiler sadece ve sadece algı peşindeler. Onlar algı peşinde yürümeye devam etsinler. Biz Zeytinburnu’yla beraber olacağız. İstanbul’umuzun 39 ilçesiyle beraber olacağız. Türkiye’mizin 81 iliyle beraber olacağız. Biz hizmet yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han gemisi Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladıSon dakika... Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han gemisi Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladıHaberi görüntüle

"YARIM KALMIŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU VARDI"

Bakan Kurum, "Yarım kalmış birçok kentsel dönüşüm sorunu vardı. Hamd olsun o sözlerin hepsini tuttuk. Ya planını yaptık ya inşaatı bitti ya da inşaatı bitme aşaması. Toplamda Zeytinburnu’nda 2 bin 600 konutu dönüştürdük. Şu an sahada fiilen devam eden de bin 500 konutumuz var. Vatandaşlarımızla beraber yaptık. Onların rızası çerçevesinde yaptık. İnşallah etaplar halinde de kentsel dönüşüm sürecini, deprem dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz. Riskli binalarda oturmayalım. Riskli bir bina varsa eğer tespitlerinizi yapın. Çoğunluğun anlaşacağı her adada biz yanındayız. Belediye başkanımıza gidin. İster imar planı desteği, ister yapım desteği, vergi, harç, kira ve taşınma desteği olsun. Ne destek istiyorsanız biz bakanlık olarak Zeytinburnu’nun emrindeyiz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Bakan Kurumdan yeni konut kampanyası müjdesi: Fiyatlar ve kiralar düşecekBakan Kurum'dan yeni konut kampanyası müjdesi: Fiyatlar ve kiralar düşecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Zeytinburnu#Aşure

BAKMADAN GEÇME!

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu Canavar doktor nasıl öldü

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu! Canavar doktor nasıl öldü?

#Ricardo Cruciani
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu Canavar doktor nasıl öldü

Uyuşturucu bağımlısına çevirdiği hastalarını taciz ediyordu! Canavar doktor nasıl öldü?

#Ricardo Cruciani
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem