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Bakan Kurum: Son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık

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#Murat Kurum#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Bakan Kurum
Bakan Kurum: Son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 20:01

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgileri paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti.

Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.

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#Murat Kurum#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Bakan Kurum

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