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Bakan Kurum: Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur

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#Esenler#Murat Kurum#Konut
Bakan Kurum: Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 20:06

Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 bin 30 konutun vatandaşlara teslim edileceğini söyleyerek, “Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’ne katıldı. 

“DEVLETİMİZ VATANDAŞINI 1 SAAT BİLE YALNIZ BIRAKMADI”

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, “60 bin konutluk dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz, İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım; bu cennet vatana 3 milyon yeni yuva kazandırdınız. Edirne’den Hakkari’ye yüz binlerce kardeşimize 1 milyon 170 bin sosyal konut armağan ettiniz. Bugün 17 Ağustos’un yıl dönümü. Yaşanan depremde binlerce canımızı yitirdik. Ama bugün tüm afetlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz afet alanlarında vatandaşını 1 saat bile yalnız bırakmadı” şeklinde konuştu.

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"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum konuşmasının devamında, “Esenler’de 60 bin konutluk dev projemizde, 2 bin 30 konutu kardeşlerimize teslim ediyoruz. Eylül ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimize müjdeleyeceğiz. Esenler Meydanı’ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında milletimize söz veriyoruz, ‘sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur’. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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#Esenler#Murat Kurum#Konut

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