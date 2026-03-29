×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum: Sıfır atık tercih değil mecburiyet

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#COP31#Atık Yönetimi
Bakan Kurum: Sıfır atık tercih değil mecburiyet
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 07:00

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD’de 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Anma Programı’na katıldı.

Haberin Devamı

Programda konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi: “Tüketim alışkanlıklarımız değişmeden, geleceğimizi korumamız mümkün değil. Artık mesele sadece üretmek değil, nasıl tükettiğimiz. İşte Sıfır Atık tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü Sıfır Atık; israfı reddeden, kaynağı koruyan, geleceği önceleyen bir harekettir. Sıfır Atık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Biz Türkiye olarak bu düşüncemizi sadece bireysel çabalarla değil, kurumsal ve toplumsal seferberlikle de destekledik. Bugün Türkiye’de, 205 bin nokta Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle donatılmış, geri kazanım oranımız yüzde 36’ya yükselmiş durumda. Toplumun her kesiminde, özellikle de genç ve çocuklarda bir zihniyet değişimini gerçekleştirdik, ‘Ben de yapabilirim’ bilincini oluşturduk. Sonuçlarını da memnuniyetle tespit ettik. 74.5 milyon ton atığı geri kazandık. 553 milyon ağacın kesilmesine engel olduk. 150 milyon ton karbon salınımını engelledik.” 

 

#Murat Kurum#COP31#Atık Yönetimi

BAKMADAN GEÇME!