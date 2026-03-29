Bakan Kurum: Sıfır atık tercih değil mecburiyet

Programda konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi: “Tüketim alışkanlıklarımız değişmeden, geleceğimizi korumamız mümkün değil. Artık mesele sadece üretmek değil, nasıl tükettiğimiz. İşte Sıfır Atık tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü Sıfır Atık; israfı reddeden, kaynağı koruyan, geleceği önceleyen bir harekettir. Sıfır Atık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Biz Türkiye olarak bu düşüncemizi sadece bireysel çabalarla değil, kurumsal ve toplumsal seferberlikle de destekledik. Bugün Türkiye’de, 205 bin nokta Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle donatılmış, geri kazanım oranımız yüzde 36’ya yükselmiş durumda. Toplumun her kesiminde, özellikle de genç ve çocuklarda bir zihniyet değişimini gerçekleştirdik, ‘Ben de yapabilirim’ bilincini oluşturduk. Sonuçlarını da memnuniyetle tespit ettik. 74.5 milyon ton atığı geri kazandık. 553 milyon ağacın kesilmesine engel olduk. 150 milyon ton karbon salınımını engelledik.”