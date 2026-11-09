×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" şarkısını paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#COP31#Murat Kurum#Sertab Erener
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 16:38

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sertab Erener’in COP31 için hazırladığı “One Home-Tek Ev” şarkısını paylaşarak sanatçıya desteği için teşekkür etti.

1 /19
COP31’in sesi Sertab Erener’den: Bakan Kurum paylaşarak duyurdu
2 /19
COP31’in sesi Sertab Erener’den: Bakan Kurum paylaşarak duyurdu
3 /19
COP31’in sesi Sertab Erener’den: Bakan Kurum paylaşarak duyurdu
4 /19
COP31’in sesi Sertab Erener’den: Bakan Kurum paylaşarak duyurduTüm Fotoğraflar
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" şarkısını paylaşarak, "Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar’ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Sertab Erenerin COP31 için hazırladığı One Home-Tek Ev şarkısını paylaştı

Bakan Kurum, sosyal medyadan Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" şarkısını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar'ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz. Şarkısıyla COP31'e güçlü bir destek veren değerli sanatçımız Sertab Erener'e çok teşekkür ediyorum."

İlgili Haber Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up… Bakan Kurum: Sevgili Tarkan anlamlı katkın için teşekkür ediyorumTarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up… Bakan Kurum: Sevgili Tarkan anlamlı katkın için teşekkür ediyorumHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#COP31#Murat Kurum#Sertab Erener

BAKMADAN GEÇME!