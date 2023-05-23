Bakan Kurum: Seçimden önce Londra'daki tefecilerden borç, Avrupa'dan aferin sipariş ettiler

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Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB) ‘Başlasın Türkiye Yüzyılı Konferansı’na katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hamdolsun ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği 14 Mayıs’ta seçimleri büyük bir farkla açık olarak önde tamamladık. Ve aziz milletimiz 27 milyon aşkın bir oyla sayın cumhurbaşkanımıza, Cumhur ittifakımıza oy verirken kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabii milletimizin kararı bizim başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır. Sayın cumhurbaşkanımız hazır ve o güne kadar hiçbir rehavete kapılmadan sayın cumhurbaşkanımız, yatırımlarımız, depremzede kardeşlerimiz, mazlum coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz için inşallah kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz. 28 Mayıs'ta da hep birlikte herkesin kazanacağı, 85 milyonun kazanacağı zaferimizi ilan edeceğiz” dedi.

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“CHP YİNE GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Bakan Kurum, “Bizim ecdadımız, atalarımız, büyüklerimiz; mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini hiçbir zaman sormamıştır. Eğer ihtiyaç sahibiyse dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun yardıma koşmuşuzdur. Bu anlayışla çalıştık. 21 yıldır da sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı anlayışla kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi birbirinden üstün görmeden 85 milyon vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Kendisine oy vermeyeni de aşağılama ona yardım etmemek, hizmet götürmemek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan Cumhuriyet Halk Partisi yine gerçek yüzünü göstermiştir, karanlık yüzünü ortaya çıkarmıştır, maskesini indirmiştir” açıklamasını yaptı.

“HER ZAMAN ‘SİZ BİLMEZSİNİZ, CAHİLSİNİZ’ DEDİLER”

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte bugün milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur. Ve biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu ehliyetsizlerin, beceriksizlerin, liyakatsizlerin insafına terk etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunlar hiçbir zaman milletimizin siyasi tercihine saygı duymadılar. Hiçbir zaman milletimize inanmadılar, güvenmediler. Her zaman ‘siz bilmezsiniz, cahilsiniz’ dediler ve milletimizi ötekileştirdiler. Milletten destek alamayınca vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular. Seçimlerden önce Kandil'den açık destek aldılar. HDP'ye aday göstertmediler. FETÖ’cülerin 15 Mayıs'ta ‘baharla birlikte biz de geliyoruz’ paylaşımlarına ses çıkarmadılar. Ama şimdi ne olduysa bir anda renkleri değişti.”

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“MİLLİYETÇİLİK İHA, SİHA ÜRETMEKTİR”

Bakan Kurum, “Teröre acık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Siz bilmezsiniz ama biz işte burada Milli Türk Talebe Birliği’nden size sesleniyoruz. Size buradaki ülkemiz, vatandaşımız için büyük mücadeleler vermiş abilerimizle, genç kardeşlerimizle sesleniyoruz. Milliyetçilik İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik Kızıl Elma’yı göklere hakim kılmaktır. TCG Anadolu ile denizlere hükmetmek, Togg ile kararlılıkla işte oralarda, yollarımızda karalarda hakim olmaktır. İnşallah biz her alanda kendine yeten yerli, milli ekonomimizle sanayimizle bu mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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“ÜLKEMİZİ PEŞKEŞ ÇEKMEK İSTEYEN BU ZİHNİYETE TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Bakan Kurum son olarak şunları söyledi:

“14 Mayıs'ta karşımızda; 6’lı masa, PKK, Kandil, FETÖ ile küresel odaklar, emperyalist başkentler vardı. İşte 28 Mayıs'ta da bunların mevzileri yine aynı. Cephe açtıkları yer bellidir. Aziz milletimizdir, ülkemizdir, Türkiye'mizdir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin yanı başında bir terör devleti kurulmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye insanlığı vicdanıdır ve Cumhurbaşkanımızın izinde, onun yolunda, onun dava arkadaşı, yol arkadaşı olarak 85 milyon kardeşimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar Türkiye boyun eğsin, küresel güçler ne derse yapalım, kaderimize razı olalım diyor. Biz biliyoruz ki milletimiz akla hayale sığmayan, bu milletin değerleriyle örtüşmeyen ve ülkemizin milli menfaatleriyle bağdaşmayan bu zihniyete asla pirim vermeyecektir. Milletimiz kendisine yalan söyleyen, hayal satan, yapamayacağı şeyleri meydanlarda vaat eden bu zihniyete asla izin vermez. Milletimiz kendi aklını, ferasetini, basiretini yitirmiş bu zihniyete asla destek vermez, oy vermez. İnşallah tüm milletimizle 28 Mayıs'ta hep birlikte, ‘Türkiye Yüzyılı’ diyeceğiz, Doğru adamla doğru zamanda ‘durmak yok yola devam’ diyeceğiz. Ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen bu zihniyete teslimiyet cephesine karşı; üreten, büyüyen, her alanda kendine yeten, gelişen, müreffeh Türkiye'ye, Ayasofya'nın minarelerinden Ezanlar yükselten bir ülkeye, aziz milletimizi inşallah hep birlikte bütün kardeşlerimizle sahip çıkacaktır. “

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