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Bakan Kurum: Seçim Haziran 2023'tedir

#Murat Kurum#Seçim#AK Parti
Bakan Kurum: Seçim Haziran 2023tedir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin seçim çağrılarına ilişkin, "Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Tanışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına rağmen kamu maliyesinin sekteye uğramadığına işaret eden Bakan Kurum, "Borsamız etkilenmiyor, Merkez Bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor. Tüm dünyada tedarik zinciri sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalmışız. Kardeşlerim, bunun tek bir açıklaması var, sözü net söyleyelim. Şundan herkes emin olsun, bu süreç geçici bir süreçtir. Türkiye bugün, büyük bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin seçim çağrılarına değinen Bakan Kurum, "Yahu anlamıyor musunuz hala? Bu millet, 20 yıldır tüm seçimleri kazanmış pehlivanlarla, güreşe doymayan pehlivanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir" diye konuştu.

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'HANGİ HAYIRLI PROJENİZİ ENGELLEDİK'

"Şimdi bunlar bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Yahu bir kere bunlar tembel. Heykel açılışlarından milletin derdine derman olamazlar" diyen Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar geçtim heykel yapmayı, heykel sayım ihalesi bile yapıyorlar. Buyurun cenaze namazına. Bir de bize akıl öğretiyorlar. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. Siz değil misiniz, millete söz verip de sözünü tutmayanlar, sözünü unutanlar? Yerel seçimlerin üstünden 3 yıl geçti. 3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek? Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, onbinlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek? Yahu bunlar değil mi, sürekli yalanları ortaya çıkan. Akşamdan yalanları hazırlıyorlar, sabah millete söylüyorlar. Yalanı, iftirayı, akşamdan kavur, sabaha savur. Bunların işi gücü bu. Dolamışlar dillerine; 'yaptırmıyorlar, engelliyorlar, mani oluyorlar.' Artık bu hamaseti bir kenara bırakın. Şimdiye kadar hangi hayırlı projenizi engelledik, hayır dedik. Milletimizin, şehirlerimizin hayrına olan hangi projenizi desteklemedik."

'BOLU BELEDİYE BAŞKANI'NIN HAREKETİNİ KINIYORUZ'

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Bolu Belediyesi'nde yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan uygulamaları eleştiren Kurum, "Bir de tabi göçmen kardeşlerimizi düşürdükleri durum var. Muhacir kardeşlerimiz, Esed'den kaçarken muhalefetin misket bombalarına yakalandılar. Ülkemize göç etmek zorunda kalanları, faturalarla cezalandıran klasik bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Bunlar insan onuruna, haysiyetine asla yakışmayacak hareketler. Bizim ülkemiz bir vicdan adasıdır. Bizim medeniyetimiz iyiliğin tarihidir, mazlumlara kucak açanların tarihidir. Bu hareket bize, medeniyetimize ait değildir. Bolu Belediye Başkanı'nın bu hareketini kınıyoruz, bu kararlardan hemen, acilen, ivedi bir şekilde dönmesini bekliyoruz" dedi.

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#Murat Kurum#Seçim#AK Parti

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