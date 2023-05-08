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Bakan Kurum: Seçim birinci turda farkla biter

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#Murat Kurum#İstanbul#Kentsel Dönüşüm
Bakan Kurum: Seçim birinci turda farkla biter
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 21:25

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "İstanbul'da verilen sözlerin yerine getirilmediğini gördük, bu seçime de yansıyacaktır. Kendi koltuklarının hesabını yaptıkları için şehirleri boş verdiler. Birinci turda çok farklı şekilde biteceğini düşünüyorum" dedi.

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Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle: 

Milletimizin sokakta dili heyecanı çok güzel. Biz bunu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Herkes bir an önce 14 Mayıs'ın gelmesini istiyor. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı bitirdik. 1 aylık süreçte hemen hemen her ilçemize gittik vatandaşlarımızın problemlerini dinledik. Vatandaşlarımız ne istiyor bunu sahada gördük. İstanbul'umuz ideoloji belediyeciliğin mahkumu olmuş. Burada temel projelerimizin üstünün hafriyat kamyonlarınla kapatıldığını görüyoruz. İstanbul'un en büyük sorunu 'trafik' kaderine bırakılmış. 16 milyon İstanbulluya hizmeti götürmek zorundasınız.

"SEÇİM BİRİNCİ TURDA FARKLA BİTER"

İstanbul'da verilen sözlerin yerine getirilmediğini gördük, bu seçime de yansıyacaktır. Kendi koltuklarının hesabını yaptıkları için şehirleri boş verdiler. Birinci turda çok farklı şekilde biteceğini düşünüyorum.

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"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİN YAPMAYA ÇALIŞTIK AYNI MÜCADELEYİ İSTANBUL'DA DA YAPACAĞIZ"

Şu an temelini attığımız konut sayısı 142 bine geldi. 319 bin konutumuzu ardından 650 bin konutumuzu vatandaşa söz verdiğimiz gibi inşa edeceğiz. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Bizim sözlerimiz Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez çünkü biz verdiğimiz sözleri tuttuk. Elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalıştık aynı mücadeleyi İstanbul'da da yapacağız. Dünya şehircilik tarihine altın harflerle geçecek kentsel dönüşüm kampanyasında 200 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. E-Devlet üzerinde yapılan başvurularla TOKİ inşa sürecini yürütecek. 2 milyon 400 bin vatandaşımız başvuru yaptı.

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İSTANBUL'DA kentsel dönüşüm

İstanbul'da depremle mücadele terörle mücadele kadar önemli. TOKİ en geç 2 yıl içerisinde inşa sürecini yürütecek ve vatandaşımız oluşan maliyetin yarısını ödeyecek yarısını da devletimiz karşılayacak. İlave imar hakkı olana inşa maliyet düşürülecek. 3'te 2 çoğunluğu sağlayan binalarda işlem hemen başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapacağız ve İstanbul'u dirençli hale getireceğiz. Kentsel dönüşümde İstanbul'a yeni nüfus gelsin istemiyoruz. İstanbul'un yapılanmasında sanayii de güçlendirmek zorundayız. Şehrin içinde kalmış sanayi alanları da var bunları uygun bir alana taşıyacağız. Hem vatandaşa iyi hizmet verilecek hem de esnafımız rahat edecek. Trafiği İstanbul'da kader olmaktan çıkarmak zorundayız. Yönetim de devamlılık esastır.

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"HANİ 16 MİLYON İSTANBULLUYA HİZMET EDECEKTİK, NİYE ETMİYORUZ?"

Başakşehir'de şehir hastanesi yapılıyor, metro gitmiyor niye? Hani 16 milyon İstanbulluya hizmet edecektik, niye etmiyoruz? İstanbul'da sokak sokak geziyoruz bu inancı milletimizde görüyoruz. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin neler yaptığını biliyor... Biz sırtımızı terör örgütlerine dayamadık bunu da milletimiz çok iyi biliyor. 14 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızı 85 milyona emanet ediyoruz. Büyük güçlü Türkiye'yi milletimizin dualarıyla inşa etmeye devam edeceğiz.

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#Murat Kurum#İstanbul#Kentsel Dönüşüm

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