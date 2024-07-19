Bakan Kurum, Şanlıurfa'da deprem konutlarını inceledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki programları çerçevesinde Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek, Vali Hasan Şıldak ile görüştükten sonra ilgili kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Kurum, daha sonra Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ Deprem Konutlarının bulunduğu alana geçerek, buradaki yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kurum, yetkililerden bilgi alarak, örnek daireyi gezdi, işçilerle sohbet etti.

Bakan Kurum, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Bu konutlar bitene kadar, burada yaşam sürene kadar, 11 ilde afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar sizlerle omuz omuza vereceğiz, inşallah şehirlerimizi ayağı kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

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Kurum, ziyareti sırasında bazı vatandaşlarla da görüşerek, onların taleplerini dinledi.