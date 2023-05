Bakan Kurum: Sandıklarımıza sahip çıkacağız

Gül KABA-Emre Can URAN/İSTANBUL, (DHA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe’deki Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde ‘Kadınlarla Daha Güçlüyüz’ isimli programa katıldı. Program kapsamında ilçedeki farklı mahallelerden gelen kadınlarla kahvaltıda buluşan Bakan Kurum, daha sonra Ümraniye’ye geçerek Alemdağ Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de yer aldığı etkinlikte konuşan Kurum, “Tarihimizde ve medeniyetimizde kadınlarımız, annelerimiz; sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuşlardır. Bugün Türkiye kadınları bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkemizi kalkındırmakta, büyütmekte, geliştirmektedir. Bakanlık olarak; en prestijli projelerimizde, bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandığımız kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

SİZLERLE BİRLİKTE ÜLKEMİZİ DAHA GÜZEL YARINLARA ULAŞTIRACAĞIZ

Bakan Kurum, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesiyle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne, siz değerli kadınlarla birlikte geçiyoruz. Yine bakanlık olarak ‘Doğanın Anneleri’ çatısı altında kadınlarımızla birlikte, evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde yaşamaları için çalışıyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağız. 21 yılda kadınlara hem çalışma hem aile hayatında her zaman destek olduk. Hemen hemen her alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdik. Biz kadınlara her zaman siyasetin kıymetli birer öznesi olarak gördük” ifadelerini kullandı.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ

Bakan Kurum, “Bugün TBMM’de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, ‘Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar’ yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Aile Kalkanı Programı’yla ev hanımlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Yine bir diğer müjdemiz de ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız. Yıpranma hakkı vererek ev hanımlarının kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız. İşte biz sizler için tüm bu çalışmaları yaparken, hamdolsun kadınlarımız da her zaman AK Parti’mize, sayın cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar, yanımızda oldular. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıllık AK Parti iktidarlarında girdiğimiz her seçimde aldığımız zaferlerin kahramanları sizler oldunuz, mimarları sizler oldunuz, en büyük destekçileri her zaman sizler oldunuz. Allah’ın izni sizlerin desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi inşallah Türkiye Yüzyılı’nı da hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Alemdağ Caddesi’nde ise dükkanları tek tek dolaşarak esnafa ‘hayırlı işler’ dileyen Bakan Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eşlik etti. Ziyaret sırasında insanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kurum, ardından caddede kurulan AK noktaya gelerek bir konuşma gerçekleştirdi.

HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada “Bugün Ümraniye Meydanı 28 Mayıs zaferimizi müjdeliyor. 14 Mayıs’ta hep birlikte sandığa gittik ve 15 seçimdir olduğu gibi milletimiz; cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı’mıza rekor destek verdi. Allah tüm milletimizden razı olsun. En yakın rakibimize 2 buçuk milyon oy farkıyla yine cumhurun lideri birinci oldu. 28 Mayıs’ta yine sandığa gideceğiz bir kez daha en güçlü sesle cumhurbaşkanımızı, liderimizi Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz. Birileri seçim gecesi ‘öndeyiz, kazanıyoruz’ dediler. Milletin siyasi tercihleriyle alay ettiler, saygı duymadılar. Milletimiz, ikbal peşinde il il dolaşıp sosyal medyada film çekmeyi icraat sayanlara 14 Mayıs’ta sandıkta gereken cevabı verdi. 28 Mayıs’ta ümmetin liderine, cumhurbaşkanımıza öyle bir destek vereceğiz ki 85 milyon kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Öyle bir destek vereceğiz ki depremzede kardeşlerimiz, tüm annelerimiz, gençlerimiz sevinecek. 28 Mayıs’a çok az kaldı, 2 gün sonra sandığa gidiyoruz. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Hiçbir zaman oylar oradan götürülene kadar sandığımızı terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.