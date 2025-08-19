Bakan Kurum paylaştı: Ülkemizin en büyük atık su tünelini inşa ediyoruz

×
#Çevre#Atık Su#Hatay
Bakan Kurum, depremde altyapısı ağır hasar gören "Hatay Atık Su Tüneli" projesine ilişkin "11 bin 200 metre uzunluğunda, 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra altyapıyı da tamamen yeniliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde altyapısı ağır hasar gören Hatay'da inşası süren "Hatay Atık Su Tüneli" projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Büyükçat mevkisinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle Hatay'ın Defne, Antakya merkez ve Samandağ'ı ilçelerini içine alan hat boyunca 11,2 kilometre uzunluğunda 5,6 metre çapındaki atık su tünelinin inşasının devam ettiği bildirildi.

Tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık sularının ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferinin sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorununun çözülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından çalışmaları devam eden Hatay Atık Su Tüneli projesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"11 bin 200 metre uzunluğunda, 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra altyapıyı da tamamen yeniliyoruz. Hatay Atık Su Tüneli projemiz tamamlandığında Asi Nehri, tertemiz suyuyla tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacak."

Görüntülerde görüşlerine yer verilen Emlak Konut Altyapı Kontrol Amiri Serhan Hezer, ileri biyolojik arıtma tesisinin Hatay'ın tüm kanalizasyon sorununa ve tüm çevre sorunlarına çözüm getireceğini belirtti.

Hezer, Asi Nehri'nin sorunu haline gelen çevre kirliliğinin önüne geçileceğini ve hiçbir kanalizasyon hattının artık Asi Nehri'ne karışmadan atık su tünelinde doğal eğimiyle direkt planlanan ileri biyolojik arıtma tesisine intikal edeceğini kaydetti.

 

