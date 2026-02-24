Bakan Kurum paylaştı: Sındırgı’da yeni evler göründü

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve her ikisi de 6.1 büyüklüğünde olan depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açtı. Depremlerin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü verdi.

974 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Bakan Kurum’un talimatıyla depremde hasar gören evlerin yerine Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385’i köy evi, 135’i TOKİ konutu, 11’i işyeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temeli atıldı. Sındırgı ilçesi Çavdaroğlu Mahallesi’nde sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen 100 TOKİ konutunun da yine depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilmesi kararlaştırıldı. Geçen aralık ayında da yine Sındırgı’nın Çavdaroğlu Mahallesi’nde 338 afet konutu ve 5 işyerinin daha ihalesi yapıldı. Böylece Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385’i köy evi, 16’sı işyeri olmak üzere toplam 974 bağımsız bölümün inşaatına başlandı. Bakan Kurum, Sındırgı’da kaba inşaatları biten yeni evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “‘Yeni bir yuva, yeni bir hayat’ diyen Leyla kardeşimizin heyecanı, ‘Devlet bir baba’ diyen Cemal abimizin güveni. Hepsi bizim yol haritamız. Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız. Sındırgı’da ocaklar yeniden tütecek, her aile sıcak yuvasına kavuşacak” mesajını verdi.