Bakan Kurum paylaştı: Hatay’da kepenkler açıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, ağır yıkıma uğradı. Asrın İnşa Seferberliği kapsamında kentte 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi, 7 bin 202 işyeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm teslim edildi. Deprem bölgesinde en fazla bağımsız bölümün inşa edildiği kent olan Hatay’da Atatürk Caddesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile yeniden ayağa kaldırıldı. 4 bin 121’i konut, bin 812’si işyeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa edildi. Yeni ev ve işyerlerine taşınan vatandaşların ardından Atatürk Caddesi’nde hayat yeniden başladı. Bakan Kurum, caddede esnaf olan 20 yaşındaki Hüseyin Ekenel’in görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Hatay’da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor. Hüseyin kardeşimiz dükkanına her gün huzurla giriyor ya inanın bu mutluluğun tarifi yok” ifadelerine yer verdi. Görüntülerde yer alan depremzede Hüseyin Ekenel de “Biz 10 seneyi göze almıştık. Sağ olsun devletimiz de bizim elimizden tuttu. Yeniden ayağa kaldırıyoruz Atatürk Caddesi'ni, yeniden canlandırıyoruz. ‘Eskisi gibi olur’ diye düşünüyordum ama eskisinden de iyi olacağına çok eminim” dedi.



