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Bakan Kurum: Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim edeceğiz

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#Murat Kurum#Afet Konutları#Depremzede
Bakan Kurum: Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 15:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi dün yeniledik. Hızımızı daha da artıracağız. Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek, yıl sonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' başlığıyla bir paylaşım yaptı. Kurum, paylaşımda, "Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi dün yeniledik. Hızımızı daha da artıracağız. Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek, yıl sonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. 2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, 26 Ekim itibarıyla deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısının 130 bin 565'e yükseldiği belirtilerek, "11 ilde 2025 yılı sonunda ise 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor" denildi.

Bakan Kurum: Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim edeceğiz

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#Murat Kurum#Afet Konutları#Depremzede

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