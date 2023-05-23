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Bakan Kurum: Oğan'a oy verenlerin çoğu bize destek olacaktır

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#Murat Kurum#Sinan Oğan#2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim
Bakan Kurum: Oğana oy verenlerin çoğu bize destek olacaktır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 20:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasını yorumladı. Kurum, "Sinan Oğan da Cumhur İttifak'la tavır sergileyeceğini söyledi. Doğru da yaptı. Ülkemizin büyüyeceği, gelişeceği, her alanda kendine yeteceği, güvenin, istikrarın tesis edildiği sonuna kadar bu mücadelenin yapılması konusuna arzularını görüyoruz. Oğan'a oy verenlerinin çoğunluğun bize destek olacağını düşünüyorum. Baktığınızda söylemleri, beklentileri bizim vatandaşımıza 21 yıldır yaptığımız ve bundan sonra vaad ettiğimiz işler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihimizin aldığı alacağı, liderler bazında en yüksek oyu alacaktır." ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasını yorumlayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: 

"Düne kadar siz milliyetçi değildiniz? Terörü destekleyenlere karşıydınız da 14 Mayıs öncesi bunu niye dile getirmediniz? Dün, Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyecek karar alıyor, hemen Sinan Oğan kötü. Kendileriyle yan yana duranlar iyi, herkes kötü. Sinan Oğan, istikrar, terörle mücadele ve Türkiye'nin bekası bağlamında Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını açıkladılar. Oğan da 14 Mayıs'ta milletimizin sandığa gidip, iradesini sandığa yansıttığı, bu süreçte terörü destekleyenlere, ülkemizin bütünlüğü, bayrağı için mücadele edenlere destek olmuştur. Onlarla konuştuğumuz zaman söyledikleri ülkenin geleceği. Sinan Oğan da Cumhur İttifak'la tavır sergileyeceğini söyledi. Doğru da yaptı. Ülkemizin büyüyeceği, gelişeceği, her alanda kendine yeteceği, güvenin, istikrarın tesis edildiği sonuna kadar bu mücadelenin yapılması konusuna arzularını görüyoruz. Oğan'a oy verenlerinin çoğunluğun bize destek olacağını düşünüyorum. Baktığınızda söylemleri, beklentileri bizim vatandaşımıza 21 yıldır yaptığımız ve bundan sonra vaad ettiğimiz işler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihimizin aldığı alacağı, liderler bazında en yüksek oyu alacaktır. Bu noktada milletimizin güveni, inancı net bir şekilde hem 14 Mayıs'ta görülmüştür. Anketlerle, algıyla, hayalle kazanılmadığını milletimiz net bir şekilde sandıkta cevabını verdi. Biz gerçekten yüksek bir teveccühle, gerçekten sandıklar patlayacak. Rekor destekle inşallah Türkiye yüzyılının adımlarını atacağız." 

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#Murat Kurum#Sinan Oğan#2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim

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