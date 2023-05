Bakan Kurum: “Net sıfır emisyon hedefi ortaya koyduk’’

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar’da bir dizi program gerçekleştirdi. Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, çeşitli oyunlar oynayarak sohbet etti ve fotoğraf çekildi. Ardından Çengelköy’de esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu. Kurum’a Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen eşlik etti.

Haberin Devamı

"2018’de başladığımız projemizde şu an 480’e yakın millet bahçemizin bir kısmını tamamladık’’Bakan Kurum, “Bizim inancımız, değerlerimiz, değerli arkadaşlar mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini sormaz. İnancını sormaz. Dini inancı, mezhebi, kültürü ne olursa olsun biz yardıma ihtiyacı olana hep birlikte koşarız. Atalarımız da böyle yapmıştır. Biz de onların torunları olarak ecdadımızın torunları olarak aynı anlayışla çalışıyoruz. Derdimiz ülkemiz, ülkemizin geleceği, vatan toprağımız, bayrağımız, ezanımız ve bu değerlerle Gazi Mustafa Kemal'in bu ülkeye büyük mücadelelerle armağan ettiği ki geçtiğimiz günlerde bağımsızlığımızın Samsun'dan yola çıktığımız 104’üncü yılını gençlerimizin bayramını hep birlikte kutladık. Tabi değerli arkadaşlar bu ülke için çok büyük mücadeleler verdik ve şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Onları da burada milletle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Çünkü biz bugün buralarda huzurlu oturabiliyorsak, buralarda millet bahçelerinde vakit geçirebiliyorsak eğer şehitlerimizin sayesindedir. Gazilerimizin sayesindedir, ecdadımızın sayesindedir. Ve işte bu hayali gerçekleştirmek için de gençlerimize 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız hep el ele, gönül gönüle, omuz omuza hareket ettik. Hep gençlerimizin fikirlerine, önerilerine önem verdik. Onların düşünceleri doğrultusunda da adımlarımızı atmaya gayret gösterdik. O yüzden 81 ilimizde bir mücadele yürütüyoruz. 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktık ve bu çerçevede değerli arkadaşlar, 2018’de başladığımız projemizde şu an 480’e yakın millet bahçemizin bir kısmını tamamladık. Bir kısmının da inşası devam ediyor. İşte burası da o millet bahçelerinden bir tanesi, Üsküdar Belediyemizin burada İstanbul'umuza, gençlerimize kazandırdığı millet bahçesindeyiz. Burada ağaçların içerisinde hem çevremizi, doğamızı, çocuklarımıza öğretiyoruz, hem de bu güzelliklerden, hep birlikte istifade ediyoruz. İşte en büyüğünü de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak yapmış olduk. Orada yurt dışında gördüğümüz, özendiğimiz şehir parklarının en güzelini, en iyisini İstanbul'umuzun gençlerine, ülkemizin gençlerine armağan ettik. Ve burada da fethin 570’inci yıl dönümünde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesini İstanbul'umuza kazandıracağız dedik. Ve bu anlayışla çalışmalarımızı yaptık’’ dedi

"SİZLERE YENİ İŞ ALANLARI, YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURABİLMEKTİR’’



Bakan Kurum, şunları kaydetti: "İklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz sevgili gençler. Bu da sizin için, ülkemiz için, geleceğimiz için çok önemli bir meseledir. Ve bu mesele doğrultusunda 2053’e ilişkin bir hedef ortaya koyduk. ‘Net Sıfır Emisyon’ hedefi ortaya koyduk. Daha yaşanabilir bir Türkiye için, bugün değerli arkadaşlar, işte ülkemizin her yerinde afetlerin sayısı, sıklığı, şiddeti artıyor. Bununla mücadele edebilmemiz için de iklim değişikliğine ilişkin bir hedef ortaya koymanız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu sizler için sizler adına ortaya koyduğu ve tüm alanlarda, tüm sektörlerde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda kendi enerjisini üreten, kendi üretimini ülkesinde yapabilen, her alanda kendine yeten bir ülke olmak istiyoruz. Buradaki değerli arkadaşlar en önemli adım nedir? Sizlere yeni iş alanları, yeni istihdam alanları oluşturabilmektir. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ve gelişirken de, altyapısını tamamlamış ve üst yapısını da iklim değişikliğine uyum bağlamında yapabilecek bir ülke olmak bizi öne çıkaracak. İşte o yüzden de sanayimizde, üretimimizde, tarımda, turizmde, her sektörde değerli arkadaşlar iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz’’ diye konuştu.

Haberin Devamı

‘’İSTİYORUZ Kİ BURADA HİÇBİR GENCİMİZ GELECEĞE ÜMİTSİZ BAKMASIN’’



İstanbul’da gençler için yapılacak projelere değinen Bakan Kurum, "İstanbul'da ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletimizden’ kampanyasıyla başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm seferberliğimizi daha da güçlendirerek, mahalle mahalle, sokak sokak İstanbul'un dönüşümü adına da gereken iradeyi hep birlikte ortaya koyacağız. İstiyoruz ki burada hiçbir gencimiz geleceğe ümitsiz bakmasın. Hiçbir annemiz babamız yastığa başını koyduğunda huzursuz bir şekilde uyumasın istiyoruz. O anlayışla inşallah 200 bini yerinde, 100 bini de rezerv alanlarda olmak üzere 300 bin konutluk bir başvuru başlattık ve inşallah milletimizle el ele bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan yine sizler için sosyal konut projeleri yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gençlerimize yüzde 20 kontenjan ayırdık. Şimdi o ilk etabıydı değerli arkadaşlar. İkinci etapta da yine 25 bin konutu başlatacağız. Ve gençlerimiz yüzde 20 kontenjandan, yani 50 bin gencimiz, 81 ilimize bu projeden faydalandılar, ev sahibi oldular, yuva sahibi oldular. Aynı anlayışla şimdi orta gelirler için gençlerimiz için bir proje daha gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da Arnavutköy'de Atatürk Havalimanı'na ve yine 3’üncü havalimanına yakın bir bölgede 13 bin konutluk bir projemiz var ve bu projede de gençlerimize yüzde 20 kontenjan ayırdık’’ ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın MHP lideri Bahçeli Hatay'da: Koalisyon hükümeti olsa altından kalkamazdı Haberi görüntüle

‘’BİZDEN ALDIĞINIZ BAYRAĞI ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAKSINIZ’’



Sözlerine devam eden Kurum, ‘’Yine gençlerimiz için seçim beyannamemizde değerli arkadaşlar, istihdamın oluşturulabilmesi ve işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla istihdam oranı hedefi koyduk. İşsizlik hedefi koyduk. Yüzde 7 işsizlik hedefliyoruz. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için sizin daha iyi şartlarda, daha güzel alanlarda çalışabilmeniz için de üretimin istihdamın arttırılması demek. Yine gençlerimiz için ilk defaya mahsus, üniversitede okuyan gençlerimize bilgisayarları ve yine elektronik cihazlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti, KDV muafiyeti getirdik. Yine gençlerimize aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Nereden kuruyoruz değerli arkadaşlar? Yıllardır bizim olan doğalgazımızı çıkarmamıza müsaade etmediler. Petrolleri çıkarmamıza müsaade etmediler. Ama hamdolsun şimdi kendi gazımızı, kendi petrolümüzü çıkarıyoruz. Ve oradan elde gelirlerle birlikte değerli arkadaşlar sizlere aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Ve burada gençlerimiz inşallah yeni iş yerini kurarken geleceğe daha güvenle bakacaklar ve bu bankadan hem uygun şartlardan tasarruflarıyla birikimleriyle, gelirleriyle yeni işleri için, yeni iş hayatı için destek alacaklar. Diğer taraftan da yine ailelerimize buradan desteklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine gençlerimize aylık 10 gigabyte ücretsiz internet desteği vereceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Bu kapsamda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm mücadeleyi sizin için yapıyoruz. Ve eminiz ki gençlerimiz, evlatlarımız bizden daha iyisini, daha güzelini yapacaklar. Bizden aldığınız bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Biz de abileriniz olarak, kardeşleriniz olarak size yapılması gereken her türlü desteği inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağız’’ dedi.

Haberin Devamı