Bakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan ve 10. Günde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören ve inşaatları devam eden Kalemler ve Demirciler Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Yangının ilk başladığı Kalemler’de incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Kalemler İlkokulu’nu gezdi, devam eden inşaat çalışmalarını yerinde gördü. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Bakan Kurum daha sonra Demirciler Mahallesi’ne geçti. Bakan Kurum burada yapımı büyük ölçüde tamamlanan Mustafa-Zeynep Arslan çiftinin evini gezdi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen köylerden birinin Demirciler olduğunu hatırlattı. Kurum, yangının ilk çıktığı Kalemler Mahallesi’ne de uğradıklarını ve yapılan inşaat ve ilerlemeleri incelediklerini, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini kaydetti.





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"SEFERBER OLDUK"



2021 yılı afetler açısından Türkiye’de ilk önce Rize, Artvin, akabinde Antalya, Muğla orman yangınları, ardından Kastamonu, BartIn ve Sinop’ta yaşanan seller gibi birçok afeti yaşadıklarını dile getiren Bakan Kurum, “Antalya’da, Muğla’da yaşadığımız yangın afetinde tüm ülkemiz bir ve beraber oldu. Ülkemizin kalbi Antalya ve Muğla için attı. Herkes elinden gelen yardımı, Antalya’da Muğla’da yangından zarar gören vatandaşlarımız için bir seferberlik ruhu içinde yardımları buraya ulaştırmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklar olarak yangın anından yine inşaatlarımızın başladığı sürece denk AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma, emniyet, itfaiye ekiplerimizle yangınla Alanya’da Akseki’de İbradı’da mücadele ettik. Hasar tespit çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için adeta devlet ve millet olarak seferber olduk” diye konuştu.



Bakan Murat Kurum, hemen ardından vatandaşların 50 bin lira eşya, kira ve taşınma yardımı yapmak suretiyle onların güvenli alanlarda oturmalarına imkan sağladıklarını söyledi.





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"ETAP ETAP 2-3 AY İÇİNDE TESLİM"



Bir söz verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, “ Konutlarımızı Antalya ve Muğla’da toplamda bin 350 konut, 750 ahır projemiz var. Onlara 1 yıl içinde bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde,2 artı 1, 3 artı 1 yöresel mimariye uygun buraya yaptığımızda, ’İyi ki bu evleri yaptık, iyi ki bu evlerde vatandaşımız mutlu mesut şekilde yaşıyor’ diyeceğimiz anlayışla çalışmalarımızı başlattık. 1 yıl içinde vatandaşlarımızla anlaşmak kaydıyla konutlarımızı kendilerine teslim edeceğimizi ifade etmiştik. İnşaatlarımız fiilen tüm mahallelerde başladı. Arsalardaki sorunların halledilmesi, vatandaşların mutabakatlarıyla inşaatlarımızı başlattık. 2-3 ay içinde evlerini etaplar halinde bitirip teslim etmeye gayret göstereceğiz“ diye konuştu.

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"CANLILARI TEKRAR BÖLGEYE GETİRECEĞİZ"



Rize, Giresun, Artvin, Elazığ, İzmir’de ne yapıldıysa Antalya ve Muğla’da yangından etkilenen vatandaşlara konut ve ahırların yapılacağını ifade ettiklerini aktaran Bakan Kurum, “Güvenli evlere insanlarımızı yerleştireceğiz. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu çalışmaları yaparken bir taraftan buradaki gerek özel çevre koruma bölgeleri, SİT ve orman alanlarıyla ilgili bakanlıkla çalışmalar yürütüyoruz. Yerleşim alanları yakınındaki bitki örtüsünü değiştirecek, herhangi bir yangın sebebiyle yerleşimin yanındaki bitki örtüsünü çeşidini değiştirdik ve buna ilişkin tedbirlerimizi başlatmış olduk. Bilim insanlarımızla çalışmalar yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde ekolojik bilimsel temelli buradaki doğa yaşamını eskisi gibi canlandıracak, buradaki yaşayan canlılarımızı tekrar bölgemize getireceğimiz çalışmayı titizlikle yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.





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"182 MİLYON TL'LİK DESTEK"



Yanan alanlarda ormanlaştırma çalışmaları gerekse buralardaki tarım faaliyetlerine ilişkin desteklerin bundan sonrada devam edeceğinin altını çizen Bakan Kurum, “Yangından etkilenen tüm köylerimiz eskisinden daha güzel olacak. Biz bunun sözünü vatandaşımıza verdik. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim işim değilmiş, bu eksim benim eksiğim değilmiş anlayışıyla değil vatandaşımızın ne talebi varsa bu talepleri karşılamak suretiyle yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bütün köylerdeki alt yapı eksikliklerini giderdik. Yaklaşık 102 milyon liralık kredi, finans imkanı sağladık. Vatandaşlarımızı söz verdiğimiz alt yapı, su eksikliklerini giderdik. 80 milyon destekle toplam 182 milyonluk alt yapıyı İller Bankamız belediyelerimizle birlikte gerçekleştiriyor olacak” ifadelerine yer verdi.



Bakan Kurum daha sonra Manavgat Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.