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Bakan Kurum: Milletimiz, 14 Mayıs’ta sırtını Kandil’e dayayanlara değil, milletiyle yol yürüyenlere destek vermiştir

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#Murat Kurum#Çekmeköy#AK Parti
Bakan Kurum: Milletimiz, 14 Mayıs’ta sırtını Kandil’e dayayanlara değil, milletiyle yol yürüyenlere destek vermiştir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 22:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Milletimiz gerçekçidir. Hayale değil, icraata destek vermiştir. Milletimiz, 14 Mayıs’ta sırtını Kandil’e, teröristlere, teröre dayayanlara değil, milletiyle yol yürüyenlere destek vermiştir” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, İstanbul’da gün içerisinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakan Kurum, ziyaretlerinin ardından AK Parti Çekmeköy ve Ümraniye İlçe Başkanlıklarında partililer ile bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında “Bizim milletimiz adildir, depremzedelere verdiği en ufak yardımı dahi seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil, milleti için hizmeti kutsal sayanlara destek verdi. Milletimiz gerçekçidir. Hayale değil, icraata destek vermiştir. Milletimiz, 14 Mayıs’ta sırtını Kandil’e, teröristlere, teröre dayayanlara değil, milletiyle yol yürüyenlere destek vermiştir. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz de bizi seçim günü en mutlu eden kişiler oldu. Her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış zihniyetlerini ortaya koydular ve alay ettiler. CHP’li Tekirdağ Belediyesi afetzede kardeşlerimizin seçimden hemen sonra onlarla alay edercesine sokağa bıraktılar. Ama bu milletin, bu ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ları var” dedi.

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Bakan Kurum: Milletimiz, 14 Mayıs’ta sırtını Kandil’e dayayanlara değil, milletiyle yol yürüyenlere destek vermiştir

“SEÇİM GECESİ MİLLET İRADESİNE SAYGISIZLIK ETTİLER”

Bakan Kurum, “Kazanıyoruz, dediler. Öndeyiz, dediler. Seçim gecesi millet iradesine saygısızlık ettiler. Adeta provokasyon yapmaya kalkıştılar. Manipülasyon yapmaya teşebbüs ettiler. Ama ne oldu? İşlerinin başında durmak yerine il il gezenler, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlar kaybetti. Filmler çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetti. Hamd olsun, bu seçimde algı değil, hakikat kazandı. Anket partileri değil, eser ve hizmet partileri kazandı. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar kazandı. Hiçbir zaman şunları göremediler, göremiyorlar. Bizim milletimiz kalbiyle düşünür. Milletimizin gönlünde yatan her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur" dedi.

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Bakan Kurum: Milletimiz, 14 Mayıs’ta sırtını Kandil’e dayayanlara değil, milletiyle yol yürüyenlere destek vermiştir

“MİLLETİMİZ BELİRSİZLİĞİ SEVMEZ, İSTİKRAR SEVER”

Bakan Kurum, “Bizim milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever, güven sever. Bu yüzden, her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verdiği tarihte teslim edenleri desteklemiştir. Milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşır, destekler. 14 Mayıs’ta da böyle olmuştur. 28 Mayıs’ta da inşallah böyle olacaktır” şeklinde konuştu.

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#Murat Kurum#Çekmeköy#AK Parti

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