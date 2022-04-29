Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum, metan gazı faciasında ölenlerin ailelerini ziyaret etti

#Murat Kurum#Metan Gazı#Aile
Bakan Kurum, metan gazı faciasında ölenlerin ailelerini ziyaret etti

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde hayvan foseptik çukurunda oluşan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden İlkay Altındal ve Tuncay Altındal kardeşler ile Taner Karaçin ve Kenan Can’ın ailelerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum taziye ziyaretinde ulundu.

Haberin Devamı

Geçen yıl Muğla'daki orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için Bakanlık tarafından yapılan ve tamamlanmak üzere olan evleri incelemek için Muğla’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla programında Menteşe Kafaca Mahallesinde havyan fosseptik çukurunda zehirlenme sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerini taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum, metan gazı faciasında ölenlerin ailelerini ziyaret etti



Vali Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir’in de eşlik ettiği taziye ziyaretinde önce Taner Karaçin’in ailesini taziye ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, ardından İlkay Altındal ve Tuncay Altındal Kardeşlerin ailelerini ziyaret etti. Bakan Kurum son olarak işletme sahibi Kenan Can’ın acılı ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette yaşamını yitiren 4 vatandaş için Kur-an’ı Kerim okundu ve dua edildi.

Haberin Devamı

Bakan Kurum, metan gazı faciasında ölenlerin ailelerini ziyaret etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Metan Gazı#Aile

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar